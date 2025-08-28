Las Brigadas Forestales ven "insuficientes" las propuestas de Tragsa y Comunidad y retoman la huelga indefinida: "Esperábamos seriedad y compromiso"

El Grupo Tragsa aceptó este jueves las condiciones propuestas por la Comunidad de Madrid, que se aplicarán una vez se formalice el encargo de otros cuatro años realizado tras la reunión celebrada esta mañana con el Gobierno regional y las Brigadas Forestales. Según indicaron fuentes de Tragsa, la empresa valoró "positivamente" el encuentro de este jueves, en el que se pusieron sobre la mesa las posibles medidas que la Comunidad de Madrid está dispuesta a introducir. Unas condiciones insuficientes a ojos de las Brigadas Forestales, quienes han mostrado su malestar tras el encuentro. “La Comunidad ha tenido la decencia de tratar de llegar a un entendimiento, pero por parte de Tragsa no hemos recibido nada. Siguen sin querer negociar un convenio colectivo y una mejora de las condiciones alegando que tienen pérdidas”, señala Julio Chana, bombero forestal de la Comunidad de Madrid, secretario del Comité de Empresa y delegado del Comité de Empresa, y además también del Comité de Huelga.

Desde los comités, la valoración de la reunión es negativa: “Esperábamos más seriedad y compromiso por parte de la empresa pública. No nos dejan otra que seguir en la calle con nuestra huelga, es lo único a lo que podemos aferrarnos. Hemos intentado llegar a un acuerdo y desbloquear este conflicto, pero ha sido imposible”. Sin embargo, no todo está perdido, dicen, ya que la Comunidad se ha mostrado dispuesta a realizar un incremento salarial. “Aún así, es irrisorio. Aunque no compartamos los avances que ellos nos han propuesto, vemos que hay ganas. Cuando hay voluntad, es todo mucho más fácil. Y Tragsa no la tiene”, añade. De la misma forma, el representante de los trabajadores asegura que, pese a que haya una reunión de comité extraordinario con la empresa pública el próximo 15 de septiembre, no descartan convocar nuevas reuniones extraordinarias debido a movilizaciones asamblearias futuras: “Seguiremos en conversaciones con la Comunidad”.

El presidente de Tragsa, Jesús Casas, a su salida este viernes de la reunión con Carlos Novillo el pasado viernes. / MARIO MORON

Barreras a los trabajadores

En el acercamiento previsto para esta mañana, Tragsa ha asegurado tener pérdidas: “Nos han dicho que no están aquí para ganar dinero, pero tampoco pueden perderlo. Lo entendemos, pero nos llama la atención, ya que en 2023 y 2024 la cifra de beneficios superaba los 40 y 80 millones de euros respectivamente”. Por otro lado, se ha puesto encima de la mesa una adhesión al convenio de Tragsa por parte de las Brigadas Forestales madrileñas. “Dicen que podemos hacerlo, pero que en ningún caso sería sobre el anexo BRIF (Brigadas de Refuerzo en Incendios Forestales), que es el trabajo que nosotros estamos realizando. Hemos dicho rotundamente que no, ya que ellos tienen la capacidad de negociar un convenio de la actividad, pero continúan echando balones fuera y no hemos recibido ningún avance”, insiste Julio

La Comunidad, por su parte, ha señalado durante el encuentro que tiene el encargo “prácticamente cerrado” de cara al año que viene y que se lo encargará a Tragsa “manteniendo sus condiciones”. “Les hemos recordado que son ellos de quienes nosotros dependemos directamente y están subcontratando de nuevo este servicio que pone barreras para que los trabajadores y las trabajadoras no veamos repercutido en nuestros bolsillos el salario”, expresa. A ojos de los comités son la Comunidad y Tragsa quienes han de ponerse de acuerdo para solucionar el conflicto. Ellos aseveran que no descansarán “hasta que tengamos unas condiciones dignas para gente que se juega la vida”. Tras medio año pidiendo a la empresa pública la solicitud de los permisos para recibir el incremento presupuestario de la Comunidad, insisten en que “no van a pedir los permisos”. “No por un imperativo legal, sino por una decisión empresarial. Dicen que no van a poner ni un euro”, suma.

Los bomberos forestales de la Comunidad de Madrid, en huelga desde el 15 de julio. / Juliana Leao

"Claramente decepcionados"

Por tanto, los sindicatos de Bomberos Forestales de la Comunidad de Madrid mantendrán su huelga indefinida tras concluir este jueves "sin avances por parte de Tragsa" la reunión tripartita con esta empresa estatal, concesionaria del servicio, y la Comunidad de Madrid para negociar un convenio colectivo y subidas salariales. Ante el "inmovilismo" de la concesionaria estatal para negociar, "solicitamos al ministro de Hacienda que dé esos permisos", han manifestado desde el comité de empresa integrado por los sindicatos Firet, UGT y CGT. Tras más de tres horas de reunión, "salimos bastante decepcionados”. La huelga sigue y "vamos a aumentar la presión en la calle porque esto es insostenible y es una subida totalmente insuficiente. Estamos claramente decepcionados con nuestra empresa que es Tragsa porque su inmovilismo es total y actuaremos en consecuencia. La lucha la vamos a continuar", agregan.

En lo relativo al nuevo contrato entre Tragsa y la Comunidad, la empresa estatal valoró “positivamente” el encuentro. La empresa concesionaria solicitará las “autorizaciones oportunas” para materializar las condiciones que establezca la enmienda. La compañía aseguró que ejecutarán esas indicaciones conforme a las determinaciones que esta contemple. Entre ellas se encuentra el incremento de la partida presupuestaria en cuatro millones de euros, ascendiendo a un total por encima de los 32 millones. Además, la contratación del personal durante los 12 meses del año y el incremento de las actuaciones de prevención con un operativo más estable y profesionalizado. Asimismo, se propuso suprimir la categoría de 'peón' para pasar a considerar a todos los efectivos como 'bomberos forestales' en el marco de la Ley de Bomberos Forestales y, además, establecer funciones que permitan la adecuación de una segunda actividad o no intervención directa para aquellos efectivos que por edad o merma física, puedan desarrollar otras funciones.