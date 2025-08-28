El Atlético de Madrid busca fortuna en el sorteo de la Champions mientras Simeone construye su nuevo proyecto: posibles rivales de los rojiblancos

Se vislumbra en el horizonte. La Champions 2025/26 está a punto de comenzar. Apenas restan unas semanas para escuchar esos acordes tan característicos de la mejor competición de clubes del mundo. Los mejores equipos y jugadores del continente se medirán en combate para alzarse victoriosos en la final del próximo 30 de mayo en el Puskás Arena de Budapest (Hungría). Antes de entrar en materia, será necesario dedicar especial atención a lo que pueda suceder este jueves en el Grimaldi Forum de Mónaco desde las 18:00 horas. Entre bombos y bolas se decidirán a qué equipos se mide el Atlético de Madrid de Diego Pablo Simeone, en su enésimo intento por conseguir la tan ansiada orejona para los rojiblancos ¿Y si este año si?

También será turno para el resto de equipos españoles. Barça, Real Madrid, Athletic Club y Villarreal conocerán el que puede ser el camino hacia el éxito continental. En esta ocasión y con más conocimiento al respecto, se repite el formato de la pasada temporada. De esta forma, habrá que mirar una clasificación de los 36 participantes para ver quién está clasificado para octavos, quién cae eliminado o quién tiene que jugar una repesca. Con el nuevo formato, los equipos jugarán ocho partidos en la fase liga. Se enfrentarán a ocho contrincantes diferentes, jugando la mitad de ellos en casa y la otra mitad como visitante. Para determinar los ocho rivales, los clubes se dividirán en cuatro bombos que distribuyen a los participantes según el coeficiente UEFA.

Al final de esas ocho jornadas, se determinará el destino de cada uno de los clubes. Los ocho primeros clasificados avanzarán automáticamente a octavos de la Champions, mientras que los situados entre el 9º y el 24º puesto disputarán una eliminatoria de 'playoffs' a doble partido para asegurarse el pase a los octavos. Los equipos que finalicen en la posición 25 o por debajo quedarán eliminados, sin acceso a la UEFA Europa League. A partir de los 'playoffs' de la repesca, la Champions mantiene su formato a dos partidos hasta las semifinales. En los 'playoffs', las entidades que terminen entre el 9º y el 16º puesto serán cabezas de serie en el sorteo, por lo que se enfrentarán a un equipo situado entre el 17º y el 24º puesto con la vuelta en casa. Los ocho clubes que ganen esas eliminatorias pasarán a octavos de final, donde se enfrentarán a uno de los ocho primeros clasificados, que serán cabezas de serie en octavos de la Champions.

El sorteo de la fase liga de la UEFA Champions League determinará los primeros ocho enfrentamientos de cada uno de los equipos. En esta primera etapa no se pueden enfrentar conjuntos del mismo país salvo causas de fuerza mayor. La protección se elimina en octavos. Un participante tampoco puede jugar contra más de dos equipos de un mismo país.

La única novedad de esta temporada es que, en las eliminatorias, el equipo mejor clasificado en la fase liga jugará el partido de vuelta en casa, mientras que antes se sorteaba el orden de los partidos, algo que generó especial polémica durante la pasada edición. Aquel que derrote al equipo con ventaja de campo, heredará dicha condición de cara a rondas futuras.

Los ingleses y el PSG, rivales a evitar

El Atlético de Madrid, tal y como sucedió la pasada campaña, queda encuadrado en el Bombo 2. Lo hará de la mano del Villarreal, mientras que Real Madrid y Barça permanecen en el 1 y el Athletic Club aparece en el último bombo en su regreso a la máxima competición. Los rojiblancos se medirán a dos equipos del Bombo 1, uno de ellos será recibido en el Riyadh Air Metropolitano y otro será visitado por el Atlético de Madrid. El PSG se postula como rival a evitar de este Bombo 1. Los de Luis Enrique son el actual campeón de la competición y mejor equipo de la pasada temporada. Tampoco sería la mejor de las noticias medirse a un Liverpool o Chelsea. En cambio, medirse al Borussia Dortmund sería bien recibido por el equipo de Diego Pablo Simeone.

En el 2, bombo que ocupan los rojiblancos, nadie quiere toparse con el Arsenal. Los ingleses fueron el verdugo del Real Madrid en los cuartos de final de la pasada edición. Benfica o Atalanta podrían ser otros dos rivales a evitar por el momento de forma en el que se encuentran. En el bombo 3, Napoli y Tottenham, después de proclamarse campeón de la Europa League, se postulan como equipos no deseados. En el último de los bombos, nadie querrá toparse con el Newcastle. Ya en las últimas temporadas han formado parte de este bombo, dando lugar a 'grupos de la muerte' cuando aún estaba vigente el anterior formato.

El Bodo/Glimt celebra su clasificación a la Champions League. / MATS TORBERGSEN / EFE

Visita a clubes recónditos

La peculiaridad de los equipos que conforman el Bombo 4 siempre es recordada. Varios conjuntos modestos se cuelan año tras año por medio de las rondas previas, dejando historias para el recuerdo de la competición. En esta ocasión, ha sido el Kairat Almaty kazajo el que ha dado la campanada. Se trata del equipo más oriental que jamás ha jugado la Champions, lo que supone un viaje de más de 8.000 kilómetros desde España. Una visita al Estadio Central no parece el mejor de los planes, un estadio a poco más de 300 kilómetros de la frontera con China. Sin embargo, recibirlo en el Metropolitano supondría casi con total seguridad la suma de tres puntos al casillero de los rojiblancos.

Otro desplazamiento complicado sería visitar al Bodø/Glimt, un equipo noruego situado en pleno Círculo Polar Ártico, con césped artificial y temperaturas extremas en invierno. Suma varias temporadas participando en competición europea y haciendo de su estadio un auténtico fortín. Y por si fuera poco, también podría cruzarse en el camino de los atléticos el Pafos chipriota, verdugo en la previa del Maccabi, el Dinamo de Kiev y el Estrella Roja, clubes históricos de la competición.