¿Por qué Alcalá de Henares celebra un ciclo musical llamado 'Noches de Sementales'? Origen del particular nombre

Las Ferias y Fiestas de Alcalá de Henares arrancaron el pasado día 23 de agosto, y se extenderán hasta este próximo domingo, día 31. En esta edición de los tradicionales festejos, el Ayuntamiento del municipio ha incorporado más conciertos, citas taurinas y actividades a todos los barrios de la ciudad. En total, más de 350 celebraciones repartidas en una programación de ocho días de fiesta alcalaína.

Los vecinos y visitantes de la histórica ciudad madrileña ya han superado el ecuador de la feria, pero ya se preparan para un fin de semana repleto de diversión y jolgorio. Antes del tradicional desfile de carrozas y el castillo de fuegos artificiales de este domingo, encargados de poner el broche final a la semana festiva, la música se adueñará de Alcalá de Henares a través del ciclo musical 'Noches de Sementales'.

'Noches de Sementales': rock, música urbana y rumba en Alcalá de Henares

Los Conciertos de la Muralla no es la única cita musical importante en el municipio durante esta semana. Desde este jueves, los alcalaínos también puedes disfrutar del ciclo de conciertos de las 'Noches de Sementales', que se celebran hasta este próximo sábado, día 30.

El Ayuntamiento pone en marcha así tres noches de actuaciones gratuitas, donde el rock, la música urbana y la rumba serán protagonistas en un cartel organizado por la asociación Alcalá es Música. Arrancará esta noche con tres propuestas de rock para todos los gustos: Agua Rata (22:00h), Barrence Whitfield (USA) + MFC Chicken (UK) (23:15h), y uno de los platos fuertes, Las Sexpeares (00:30h), ganadoras del pasado Alcalá Suena 2024. El ambiente estará amenizado por DJ Rubenazo.

El viernes será el turno de la música urbana, en una sesión dedicada al público más joven con el trap como protagonista. Abrirá el escenario la valenciana Ly Raine (22:00h), seguirá G’lamour (23:25h), un colectivo alcalaíno que pondrá sobre las tablas a los artistas Aval, Faezz y Sacai; y cierra la noche una de las figuras más relevantes de la música urbana de nuestro país, el artista alcalaíno Love Yi. El sábado, Sementales sonará a rumba. El alcalaíno Luis de Diego (22:00h) volverá a mostrar al mundo su fusión de música. Le seguirá Jarana (23:15h), y cerrará la noche Gipsy Power Band (00:30h).

¿Por qué se llama 'Noches de Sementales'?

El origen del particular nombre de este programa de conciertos está en la tradición taurina de Alcalá de Henares. Los 'sementales' son caballos machos de 'alta calidad' destinados a la reproducción, que también tienen presencia en espectáculos ecuestres y, por ende, en los festejos taurinos de la Feria de Alcalá. Ahora, este ciclo musical rinde homenaje a estos animales, ligándolos a ese espíritu rebelde de, especialmente, los aficionados a la música rock.

La feria taurina del municipio ganó gran relevancia en el siglo XIX, cuando las corridas se celebraban en la misma Plaza de Cervantes.