Veranos de la Villa cierra su 41ª edición con un centenar de propuestas y el 90% de ocupación

Veranos de la Villa ha puesto punto final este domingo a su 41ª edición con cifras que confirman su consolidación como la cita cultural veraniega de referencia en Madrid. El festival, organizado por el Área de Cultura, Turismo y Deporte del Ayuntamiento de Madrid, ha alcanzado una ocupación cercana al 90% durante los casi 50 días de programación.

La propuesta cultural, que se ha extendido por 11 distritos de la capital con más de un centenar de espectáculos de música, teatro, danza y cine, ha registrado múltiples sold-out. Entre las actividades que colgaron el cartel de completo destacan varias sesiones del ciclo Cine Caliente en el parque de la Bombilla, el espectáculo de danza Notte Morricone en Centro Danza Matadero y los conciertos de Yerai Cortés, el tributo a Queen y Julieta Venegas en el Centro de Cultura Contemporánea Condeduque.

Yerai Cortés fue uno de los platos fuertes de los Veranos de la Villa. / VILLA LÓPEZ

La edición arrancó por todo lo alto con un gran espectáculo de la Fura dels Baus en el Puente del Rey, donde miles de personas disfrutaron de una reinterpretación de la ópera Carmen coincidiendo con el 150º aniversario de su estreno. Entre los hitos de esta edición destaca la primera visita a España del Junior Ballet de la Ópera de París, que logró acercar la danza de primer nivel a todos los públicos. El festival cerró con el tributo de Lucrecia a Celia Cruz, que llenó al completo el Auditorio al aire libre Pilar García Peña y puso a bailar salsa y boleros a miles de asistentes.

Diversidad internacional

Durante siete semanas, artistas procedentes de Estados Unidos, Irlanda, Suiza, Italia, Francia, Portugal y España han compartido sus propuestas con público de todas las edades. Martirio, Edu Soto, el Quinteto Astor Piazzolla, Marcus Miller, Tomatito, la Orquesta y Coro de RTVE con Momo Cortés, Juan Valderrama, Fran Doblas, Olga María Ramos y Pasión Vega han sido algunos de los nombres destacados.

Mónica Molina, en el concierto sorpresa de Veranos de la Villa. / AYUNTAMIENTO DE MADRID

Entre las iniciativas más singulares de esta edición sobresale la exposición En el compás del verano. Percepciones olfativas de la Villa de Madrid, un recorrido por ocho espacios emblemáticos de la capital a través del olfato que visitaron 4.284 personas y que tuvo su punto final en el Espacio Cultural Serrería Belga.

20 escenarios

El Centro de Cultura Contemporánea Condeduque, el Espacio Cultural Serrería Belga, Matadero Madrid, el Parque de la Bombilla y el Auditorio del Parque Pinar del Rey han sido algunos de los 20 escenarios que han acogido la programación, distribuidos estratégicamente en 11 distritos madrileños.

Por quinto año consecutivo, el Instituto de Educación Secundaria San Isidro se convirtió en punto de referencia tanto para citas musicales como teatrales, albergando desde los conciertos de Fran Doblas, Pablo Martín Caminero, La Tania y Pedro Mafama hasta representaciones como Marta la piadosa y Lavanderas. El ciclo Cine caliente, comisariado por La Juan Gallery en el Parque de la Bombilla, contó con la participación de presentadores como Nerea Pérez de las Heras, Valeria Vegas, Jorge Calvo y Casquería Fina, entre otros.