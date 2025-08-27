El tren lujoso de Renfe cambia de itinerario en 2026: conectará Madrid con Sevilla

Si eres de esas personas que buscan unas vacaciones alternativas, alejadas de los tradicionales lugares de playa y montaña debes conocer Al-Ándalus, el histórico tren de Renfe, que cambiará su itinerario de cara a 2026. La gran novedad es que conectará Madrid con Sevilla, atravesando zonas como Castilla-La Mancha y Extremadura. El viaje mantiene su estructura principal: una semana de viaje a bordo, con excursiones y gastronomía de calidad. No se trata de ser más rápido, sino lo más disfrutable posible.

¿Qué cambiará en 2026 en el Al-Ándalus?

La empresa Renfe ha anunciado que Al-Ándalus ahora conectará Madrid con Sevilla, incorporando paradas estratégicas en lugares clave como Castilla-La Mancha y Extremadura, con el objetivo de ofrecer la mayor diversidad posible a aquellos que quieran indagar en gastronomía y cultura.

Este nuevo trazado amplía el radio de acción del tren, que hasta ahora era famoso por su ruta andaluza. Por tanto, la experiencia gana en alcance sin renunciar a su esencia cultural y turística.

Interior del tren Al-Ándalus de Renfe / Renfe

¿Qué incluye el viaje?

El tren mantiene su propuesta en torno a siete días y seis noches de alojamiento a borde, en las que se incluyen excursiones guiadas, visitas y servicios exclusivos. Todo forma parte de un itinerario de viaje en el que el pasajero tan solo debe disfrutar del trayecto y apuntarse a cada parada. Los precios pueden oscilar entre los 10.000 y 14.300 euros por persona para disponer de la experiencia completa. No se trata de una cifra baja, ni mucho menos, pero aquellos que han podido disfrutar de la experiencia aseguran que merece la pena cada euro invertido en ella.

El tren se compone de 14 vagones con capacidad para 64 viajeros, combinando suites y coches cama para descansar siempre que sea necesario. La propuesta de Al-Ándalus es clara: dormir bien, comer mejor y disfrutar del trayecto. En cada uno de los vagones se pueden encontrar espacios como el restaurante, cocina, bar e incluso un salón de juegos. Todas las zonas se encuentran correctamente comunicadas para el disfrute de los pasajeros.