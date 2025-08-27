Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Suspendida la circulación de alta velocidad entre Madrid y Barcelona por un incendio en Guadalajara

El tráfico ferroviario se ha cortado entre Yebes y Brihuega porque el fuego se encuentra próximo a las vías

El humo del incendio de Yebes (Guadalajara) ha obligado a cortar el tráfico ferroviario.

V. M.

La circulación de la alta velocidad ferroviaria entre Madrid y Barcelona se encuentra suspendida este miércoles en el tramo entre Yebes y Brihuega, ambos puntos de la provincia de Guadalajara, por un incendio próximo a la vía.

El gestor ferroviario, Adif, ha confirmado en sus redes sociales la interrupción entre estos dos puntos sobre las 16.30 horas y, por el momento, ha afectado a dos trenes que han retrocedido hasta la localidad de Brihuega.

Según el Sistema de Información de Incendios Forestales de Castilla-La Mancha (Fidas), un incendio forestal se ha detectado en el paraje de El Sotillo, en la localidad de Yebes, sobre las 16 horas de este miércoles.

Renfe ha explicado que hay al menos tres de sus trenes afectados por este fuego, uno detenido en Ariza (Zaragoza) y otro en Calatayud (Zaragoza), ambos con destino Madrid, mientras que un tren Madrid-Figueres ha sido detenido y no ha salido todavía de la estación.

