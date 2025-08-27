Diez asistencias por caídas en un cuarto encierro marcado por el tropezón de un astado

El cuarto encierro de las fiestas en honor al Santísimo Cristo de los Remedios, 'Los encierros de Madrid', de San Sebastián de los Reyes, ha dejado diez asistencias por caídas durante una carrera de casi tres minutos marcada por la caída de un astado.

Los toros de la ganadería de Casasola han completado en 2 minutos y 57 segundos el clásico recorrido de 820 metros, lanzado desde los corrales hacia la plaza de toros 'La tercera', en una carrera con "mucho picante", según ha explicado el concejal de Festejos y Seguridad, Carlos Bolarín.

Las reses se han lanzado con rapidez desde el inicio y en los primeros compases ya habían adelantado a los mansos en una manga que ha estado marcada por la caída de un astado a la altura de la calle Estafeta. Durante cerca de un minuto, el novillo, gracias a la labor de los pastores, fue conducido al interior del coso, y de allí a los toriles de la plaza.

De esta forma, los cinco primeros astados completaron el recorrido en 1 minuto y 35 segundos, pero la duración total del encierro ha sido de 2 minutos 57 segundos, hasta que el último novillo accedió a los toriles.

El responsable de Protección Civil, Pedro Martínez ha señalado que ha habido una participación similar a la de ayer, con 2.100 corredores, y un balance de diez atenciones por contusiones leves, sin que se produjeran heridas por asta de toro.

Carlos Bolarín, por su parte, ha destacado el gran trabajo de los pastores para reconducir al novillo rezagado, garantizando la seguridad de todos los asistentes y del propio animal, así como la velocidad de las reses, que al ser novillos, dan opción a que se produzcan grandes carreras.