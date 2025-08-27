Los 3 rincones de Madrid que solo un auténtico madrileño te enseñaría: ¿has estado en ellos?

Madrid es una ciudad que cualquier turista debe visitar al menos dos veces en la vida. Sí, dos. Una para ver los monumentos, museos y parque que tanto caracterizan a la capital y otra para visitar la ciudad de verdad, explorando cada rincón desconocido hasta que se haga de noche.

Y es que, por muy buena ruta que te haga ChatGPT o cualquier guía de viajes, no hay nada como que te enseñe Madrid un auténtico madrileño, guiándote por las calles menos conocidas, las tabernas ocultas y los miradores secretos de la ciudad.

Ahora, si eres de esas personas que vuelve a Madrid por segunda, tercera o cuarta vez y todavía no tienes a tu 'gato' para que te enseñe los mejores sitios, ¡estás de suerte! A continuación, para que te termines de enamorar de la capital, te contamos los lugares que solo un verdadero madrileño conoce.

El Cine Doré, perfecto para ver una película a precio de ganga

Oculto en la calle de Santa Isabel, cerca del metro de Antón Martín, se alza orgulloso el edificio de la Filmoteca Española. La cartelera ofrece desde ciclos de clásicos hasta coloquios y estrenos; con un puñado de pases que van cambiando diariamente.

Si quieres ver qué películas te cuadran más, mira el calendario en su página web para elegir el día con antelación. A modo de consejo, te recomendamos que elijas siempre la Sala 1, pues solo así te encontrarás de bruces con un espectáculo de teatro perfectamente conservado desde su construcción en el año 1913. Si prefieres acudir presencialmente, el precio de la entrada en taquilla es de 3 euros.

Un trozo de Nueva York en pleno Madrid

El Parque Forestal Valdebebas Felipe VI tiene una extensión de 470 hectáreas, lo que viene siendo cuatro veces más grande que El Retiro y, además, supera al neoyorquino Central Park en 100 hectáreas.

Esta joya en el norte de Madrid se ha convertido en uno de los grandes pulmones de Madrid y en uno de los sumideros de carbono más importantes de toda la ciudad.

Lo más curioso es que se levantó precisamente en un terreno que estaba en desuso, donde antes solo había vertederos y escombreras. Ahora cuenta con un área forestal, un jardín urbano y hasta cinco tipos de ecosistemas diferentes representativos de la Península Ibérica.

La estación fantasma del Metro de Madrid

Si quieres disfrutar como un niño y visitar la fascinante estación fantasma del Metro de Madrid, no dudes en visitar la Línea 1. Atravesar el tramo que hay entre las estaciones de Bilbao e Iglesia se convierte en un plan ideal si quieres conocer más acerca de los secretos de la capital. Además, es posible visitar la antigua estación de Chamberí, clausurada en el año 1966 y hoy conocida como Andén 0, pues se ha convertido en un museo dedicado a este medio de transporte.