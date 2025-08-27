El Plan Reside Almeida echa a rodar definitivamente con la aprobación de la Comunidad

Ha tardado un mes más de lo esperado - tres en total desde que fuera aprobado por el Pleno de Cibeles-, pero la Comunidad de Madrid ha dado este miércoles el visto bueno definitivo al Plan Reside del Gobierno de José Luis Martínez-Almeida. Entra así en vigor la largamente esperada normativa destinada a regular el fenómeno de las viviendas de uso turístico (VUT) en la capital mediante la separación entre vecinos y turistas.

Un Plan Reside cuyo objetivo declarado de facilitar la convivencia entre vecinos y turistas prohibiendo los pisos turísticos dispersos en toda la ciudad, salvo contadas excepciones, y limitando las conversiones de inmuebles residenciales en alojamientos vacacionales completos. Para ello, el plan divide Madrid en dos zonas diferenciadas, el APE 00.01, que abarca el distrito Centro y algunos barrios colindantes, y tendrá restricciones ligeramente más estrictas, y el resto de la ciudad.

De esta manera, la norma pone fin a los pisos turísticos dispersos en el casco histórico y extiende a toda la ciudad la condición para instalar una VUT de que esta cuente con acceso independiente. La novedad respecto a lo anunciado en un primer momento por el Gobierno municipal es que estas solo se podrán instalar en planta sótano, baja o primera. Tras esta aprobación inicial en un Pleno, la Comunidad de Madrid deberá validar la regulación antes de que vea la luz de forma definitiva.

Se trata, en palabras del delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, de la respuesta del actual Consistorio a un "fracasado e ineficaz" Plan Especial de Hospedaje del 2019, obra del Gobierno de Manuela Carmena y apoyado por el PSOE, que "no supo anticipar una realidad y además decidieron no tomar decisiones". Según Carabante, esta normativa permitirá conciliar el ámbito residencial con una actividad económica imprescindible para la capital, donde uno de cada tres turistas que llegan pernoctan en pisos turísticos.