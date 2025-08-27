Parece Asturias, pero es Madrid: el paraíso con cascadas, marmitas y rutas de cuento

El verano llega a su fin. Muchos aún aprovechan estos últimos días para realizar una escapada 'express' antes de retomar la rutina. Madrid ofrece un sinfín de lugares en los que desconectar antes de volver a conectar. También con el objetivo de huir del calor madrileño, llega este plan, disponible para todos los públicos. Hay quienes prefieren realizar un viaje extenso, pero otros optan por viajar en entornos cercanos.

Un paraíso a tan solo una hora de Madrid

Y lo cierto es que no hace falta irse lejos para disfrutar de unas buenas vacaciones. La Comunidad de Madrid cuenta con multitud de sitios a su alrededor que tienen todas las condiciones para convertirse en un lugar idílico. Entornos frescos y tranquilos, con actividades al alcance de todos los públicos.

Si eres amante del norte de nuestro país, pero por motivos laborales o económicos no puedes desplazarte, Madrid te ofrece una alternativa a tan solo una hora en coche. Este emplazamiento recuerda a la mismísima Asturias, con la única diferencia de que se encuentra mucho más cerca del centro.

Hablamos del Valle de Valsaín, situado en Segovia, conocido por su histórico y extenso pinar de pino silvestre, una zona a la que puedes llegar tanto en coche como en transporte público. Para describir los mejores lugares de esta zona, debes realizar una ruta de un par de kilómetros a pie. Por suerte, se trata de un paisaje calmado, repleto de naturaleza y elementos que despertarán tu curiosidad.

Además de destacar por su pinar, el bosque presenta una variedad de especies como robles, fresnos, abedules y acebos, y es hogar de mamíferos como jabalíes y corzos, así como aves de gran tamaño como el buitre leonado. El Centro de Visitantes de Boca del Asno, situado en el área recreativa, ofrece información sobre el valle y el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama.

El parking para acceder al valle es gratuito y cuenta con una zona de merenderos para aquellos que lo requieran. Durante el trayecto podrán observar cascadas imponentes, marmitas y miradores que bien podrían pertenecer a un cuento de hadas. Este enclave ofrece dos posibilidades, tanto para aquellos que buscan pasar un día de relax o para los que opten por una estancia más prolongada y reservar algún alojamiento en zonas cercanas al lugar.