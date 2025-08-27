ÓBITO
Muere el actor Eusebio Poncela a los 79 años
El intérprete madrileño, chico Almodóvar en los 80, tuvo una prolífica carrera en el cine con títulos tan populares como 'La ley del deseo', 'Matador' y 'La herencia Valdemar'
Lo tenía clarísimo. Eusebio Poncela (Madrid, 1945) quería ser actor desde que cumplió tres años. Sintió la llamada tan pronto que, desde el colegio, en su Vallecas natal, decidió formarse. Soñaba con ser el mejor. Una promesa que, pese a trabajar con los grandes Pedro Almodóvar, Imanol Uribe e Iván Zulieta, ha mantenido presente hasta el último momento: el actor ha fallecido este miércoles a los 79 años, dejando un legado salpicado de joyas imprescindibles.
Tras graduarse en la Real Escuela Superior de Arte Dramático, se formó en el teatro dando voz a clásicos de William Shakespeare, Federico García Lorca y Tennessee Williams. Un trampolín al cine y la televisión, donde alumbró un puñado de títulos clave en la historia del audiovisual patrio.
Empezó a despuntar en 1979 gracias a Arrebato, la cinta de Iván Zulueta: pese a ser un fracaso en taquilla, rápidamente se convirtió en una película de culto. En ella, estrenada durante la movida madrileña, interpretaba a un cineasta adicto a la heroína que acaba de filmar su último proyecto. No sería la última vez que trabajaría con el director vasco: una década después repetirían en un capítulo de la serie Delirios de amor.
Ahora bien, su época dorada llegó en los 80, con la adaptación de la obra literaria de Gonzalo Torrente Ballester: junto a Amparo Rivelles, Carlos Larrañaga y Charo López, alcanzó la fama en Los gozos y las sombras.
- Madrid tiene un parque más grande que el Central Park de Nueva York: ¿lo has visitado alguna vez?
- Francis Bacon, el pintor que murió en Madrid mientras intentaba recuperar un antiguo amor
- La piscina natural más original de España está en medio de un bosque de Madrid: ¿la conoces?
- El éxito de la 'huelga a la inversa' que no ha secundado nadie en el Hospital La Paz: 'Esa era nuestra intención
- El edificio creado por los arquitectos de Cibeles que pasa desapercibido y que pudo albergar la Asamblea de Madrid
- El cementerio que lleva 1.000 años escondido dentro de una iglesia de Madrid: 'Son 74 tumbas excavadas en la roca
- Muere la actriz Verónica Echegui a los 42 años, tótem del cine español en el siglo XXI
- Madrid, lugar de peregrinación para el talento nacional: la región acogió casi medio millón de contratos en 2024 procedentes de otras comunidades