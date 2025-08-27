Madrid afronta un descenso progresivo de las temperaturas a medida que se acerca el fin de semana: pronóstico de la AEMET para este miércoles

Madrid se prepara para un nuevo, pero ligero, descenso de las temperaturas a medida que avanza esta última semana del mes de agosto. El descenso será progresivo, y tendrá su punto más bajo durante la jornada del próximo lunes. Sin embargo, este miércoles, los termómetros alcanzarán los treinta y tres grados y no bajarán de los veintitrés grados, elevando las mínimas acontecidas en los últimos días, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). La zona central dice adiós a los avisos por altas temperaturas, que han acompañado a la región durante los últimos días. Será un día con cielos despejados o poco nubosos y no se atisba riesgo de precipitaciones.

La zona más demandada seguirá siendo La Sierra, donde la llegada de unas temperaturas primaverales permiten una mayor oferta de actividades. Conciliar el sueño volverá a ser una tarea sencilla para aquellos que han escapado unos días a la montaña antes de finalizar el mes de agosto.

Alerta ante una nueva llegada de masa de aire africano

La región volverá a estar en alerta por una masa de aire africano que dañará la calidad del aire durante la jornada del miércoles, como ya hiciera durante el día anterior. La Comunidad de Madrid mantiene el aviso a la población ante la llegada de polvo en suspensión que podría afectar a la salud de los madrileños, en especial a aquellos considerados como población vulnerable.

El Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT) y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) ha indicado que durante la jornada del día de hoy podría registrarse en la zona centro de la Península Ibérica concentraciones de polvo en cuanto a superficie entre 20 y 500 microgramos/metro cúbico.

Se recomienda a la ciudadanía evitar las actividades deportivas al aire libre y, en caso de presentar alguna crisis respiratoria, acudir al centro de salud más cercano. Además, con el objetivo de reducir las emisiones en el aire ambiente, se recomienda a la población usar el transporte público en la medida de lo posible.