Investigado un vecino de Mejorada del Campo por el incendio en Burguillos del Cerro en Badajoz

Agentes de la Guardia Civil investigan a un vecino de la localidad madrileña de Mejorada del Campo como presunto autor del incendio del pasado 14 de agosto en Burguillos del Cerro, Badajoz. Este fuego dejó calcinadas 1.100 hectáreas de monte bajo y arbolado del paraje Sierra de Guruviejo, en Burguillos del Cerro. El fuego se propagó lentamente hacia el municipio de Salvatierra de los Barros, originado supuestamente de manera intencionada, según el instituto armado.

Las pesquisas han permitido vincular los hechos con el actual investigado, quien habría aprovechado sus vacaciones en la localidad extremeña para provocar este fuego.

El incendio quedó controlado en la mañana del día siguiente, aunque se reactivó posteriormente, lo que obligó a desplegar de nuevo medios aéreos y terrestres para su extinción.

Dos helicópteros, dos hidroaviones, dos camiones motobombas, efectivos de bomberos, agentes del medio ambiente, Protección Civil y patrullas de la Guardia Civil, participaron en la extinción de este.

Con la colaboración ciudadana

La investigación, llevada a cabo por el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de Badajoz con la colaboración de la patrulla de Fuente de Cantos, se apoyó en la inspección pericial de la zona y en testimonios recabados, además de en la colaboración ciudadana, considerada esencial para esclarecer lo ocurrido.

El hombre ha sido instruido como presunto autor de un delito contra la seguridad colectiva, cuyas diligencias han sido remitidas al Juzgado de Instrucción de Zafra.

El presunto autor se enfrenta a penas de prisión de entre uno y cinco años, así como a multas de 12 a 18 meses.