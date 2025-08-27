Google ya permite usar el GPS en los túneles de la M-30 mientras ultima las pruebas de las nuevas balizas

Todavía no hay anuncio oficial, pero la gran novedad que planeaba sobre los túneles de la M-30 ya es una realidad: ya se puede utilizar el navegador GPS para orientarse por la intrincada red de túneles subterráneos que recorre las entrañas de Madrid. Una funcionalidad largamente esperada por los conductores que, tras varios meses de montaje y pruebas, está por fin disponible a través de las aplicaciones de Google Maps y Waze (que opera también con los mapas de Google).

Al entrar en Maps y seleccionar una ruta que incluya los túneles, la app muestra un aviso pidiendo activar el Bluetooth para conectarse a las balizas instaladas por el Ayuntamiento. "Para mejorar la navegación en los túneles, permite que Maps use el Bluetooth y detecte balizas electrónicas cercanas", reza el mensaje del gigante tecnológico estadounidense.

Una vez aceptado, la aplicación permite navegar por los túneles de la misma manera que en superficie, con indicaciones precisas tanto de voz como visuales. Desde el Consistorio trasladan que la compañía está todavía "ultimando las pruebas" del sistema antes del anuncio definitivo de su puesta en marcha, que "será ya pronto".

Cómo funciona el sistema

Cada baliza transmite una señal única asociada a su ubicación exacta dentro del túnel. Al ser detectadas por el teléfono móvil del conductor, aplicaciones como Google Maps o Waze podrán mostrar la posición correcta del vehículo, evitando los errores que genera la actual infraestructura de repetidores GPS, que solo ofrece puntos fijos de referencia.

La instalación, que ha supuesto una inversión de 141.000 euros, se ha realizado en las bandejas de cables de los túneles mediante soportes de aluminio. Según el Ayuntamiento, los trabajos estarán completos antes del próximo verano.