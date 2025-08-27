La inmensa factura de la vuelta al cole en Madrid: ¿cuánto se gastarán de media los padres en el curso 2025/2026?

Poco a poco, el verano se va acabando. Septiembre está a la vuelta de la esquina y los niños tendrán que cambiar las palas y los castillos de arena por bolígrafos, libretas y libros. A los padres, por otro lado, no les queda más que volver a sus trabajos y afrontar como puedan el coste de la vuelta la rutina de sus hijos.

Y es que el gasto de la vuelta al cole crece conforme pasan los años y se vuelve más considerable, sobre todo para aquellos que deciden que sus hijos vayan a colegios privados. Otros que se ven afectados por este desembolso de dinero son las familias numerosas, en especial aquellas que tienen hijos de la misma edad.

Ahora, lo cierto es que optar por un centro público es mucho más económico: al cabo del año, el ahorro es de más de 2.000 euros respecto a un centro concertado, y de más de 6.000 respecto a un colegio privado. Entre estos gastos, los hay anuales y mensuales, generalmente. En el primer grupo, entran aquellos que se pagan una vez, como la matrícula del centro, el uniforme, los libros de texto o el material escolar. En el segundo, entran variables como el comedor, la cuota escolar o las actividades extraescolares.

La educación pública, la más asequible

En el curso 2025/2026 todos los gastos relacionados con la vuelta a clase ascienden a 2.390 euros por alumno de media. Claro que este dato no tiene en cuenta las diferencias que hay en función del nivel de estudios y, sobre todo, el tipo de centro en el que estudien. Lo que sí cabe destacar es que, de momento, el año 2025 se lleva la corona al año escolar más caro, seguido de cerca por el 2024. Los años 2020 y 2021, por otro lado, y coincidiendo con la pandemia del COVID-19, se sitúan como los más baratos, con costes de 1.898 y 1.860 euros, respectivamente.

Desde entonces la cifra no ha hecho más que subir. En 2022, los padres pagaban una media de 2.006 euros, en 2023, 2.074, en 2024, 2.335 y, en 2025, 2.390. Ahora, el tipo de centro es decisivo para el ahorro. Si los padres de los centros públicos sobrepasan la barrera de los 1.500 euros por alumno, los de los centros privados superan los 8.000.

Madrid, la ciudad más cara para la vuelta al cole

El lugar de residencia también marca diferencias en cuanto la vuelta a la rutina. Como era de esperar, el coste es mayor para las familias madrileñas. Así lo revela la OCU, que dictamina que el gasto total medio por estudiante asciende a 3.188 euros en la capital. Ahora, Cataluña tampoco se libra. Los padres se gastan por alumno 3.000 euros y, de media, los centros privados son los más caros.