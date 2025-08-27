La Comunidad reclama al Gobierno ampliar las zonas declaradas catastróficas por los incendios

La Comunidad de Madrid ha reclamado este miércoles al Gobierno central que "rectifique" e incluya a los 13 municipios madrileños afectados por incendios durante este verano en la declaración de zonas gravemente afectadas por una emergencia de protección civil.

En declaraciones a los medios tras la reunión del Consejo de Gobierno, el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local y portavoz del Ejecutivo, Miguel Ángel García, ha pedido en este sentido al Ejecutivo de Pedro Sánchez que amplíe de seis a 13 los municipios incluidos en esa declaración.

En concreto, el Consejo de Ministros acordó en su reunión de este martes la declaración de zonas gravemente afectadas por una emergencia de protección civil en seis municipios de la Comunidad de Madrid en los que se han registrado incendios forestales con situación operativa 1 o 2 este verano, entre el pasado mes de junio y el actual de agosto.

De 6 a 13 municios afectados

Se trata de las zonas afectadas por los incendios originados en Villa del Prado, el pasado 30 de junio, Navalcarnero (17 de julio), Colmenar Viejo (21 de julio), Zarzalejo (28 de julio), Valdemaqueda (8 de agosto) y el incendio de Tres Cantos del pasado 11 de agosto, según la información difundida por el Gobierno.

En cambio, el portavoz del Gobierno regional ha subrayado que han quedado fuera otras localidades también afectadas, hasta un total en toda la región de trece. "Hemos acordado la petición al Gobierno central de que no se deje ningún municipio sin declarar esa emergencia de protección civil", ha defendido el consejero.

De este modo, la petición incluye los siniestros ocurridos en las localidades de Villamanta, Navalcarnero, Aranjuez, Tres Cantos, Colmenar Viejo, Alcobendas, Villa del Prado, Zarzalejo, Valdemaqueda y la capital, por considerar el Gobierno autonómico que "las evaluaciones iniciales demuestran el perjuicio grave y la perturbación de las condiciones de vida de la población afectada".

Acusación particular en los casos por incendios

Además de realizar esta petición, desde Sol también han anunciado que la Comunidad se personará como acusación particular en los procedimientos judiciales por los incendios forestales de este verano.

El Ejecutivo regional puede ejercitar esta acción en virtud de la Ley autonómica de Creación del Sistema Integrado de Protección Civil y Emergencias, aprobada en 2023. Desde entonces, la Administración madrileña ha acudido a los tribunales en cuatro ocasiones, por la comisión de presuntos delitos de daños derivados de este tipo de siniestros en varios municipios.

En la primera de ellas, en marzo de 2023, se reclamó el reintegro de los gastos por la extinción del incendio forestal de Aranjuez en agosto de 2021.Lo mismo que en los ocurridos en los meses de verano del año pasado en Valdemorillo, Navalagamella, Fresnedillas de la Oliva, El Escorial, San Lorenzo de El Escorial, Zarzalejo, El Molar y Pedrezuela,