La Comunidad de Madrid evalúa el Estadio de Vallecas: concluye la primera fase de remodelación a 24 horas del estreno en Conference League

El Estadio de Vallecas es patrimonio del fútbol español. Ubicado en uno de los barrios más modestos de Madrid, con todo lo que esto significa para el club y su masa social. Tanto por el ambiente de fútbol que se respira en la Avenida de la Albufera los días de partido como por la estructura de uno de los campos más simbólicos del fútbol europeo, Vallecas siempre es especial. El conjunto de la franja ya ansia disputar el primer encuentro de esta temporada en su feudo, tras someterse a un proceso de reforma durante los últimos tiempos.

El consejero de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid, Mariano de Paco Serrano, ha visitado este miércoles el Estadio de Vallecas tras la finalización de la primera fase de las obras de renovación de sus instalaciones llevadas a cabo por el Gobierno regional. "Era insostenible que el Rayo se quedase ahí... si el estadio seguía como estaba. Por eso lo que vamos a hacer es mejorar el estadio para que el club se pueda quedar mientras lo necesite", afirmaba el consejero regional hace unos meses, cuando se tomó la decisión de llevar a cabo la reforma del estadio en lugar de trasladarlo a otra ubicación.

Los jugadores del Rayo Vallecano celebran en el Estadio de Vallecas la clasificación a la Conference League. / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Pero hace no mucho tiempo, el pensamiento al respecto era bien diferente. "Si el Rayo Vallecano continúa jugando en el estadio de Vallecas está abocado a quedarse fuera del fútbol profesional a corto plazo. Es una competición deportiva pero es económica", dejaba caer Martín Presa, presidente de la entidad franjirroja, ante los medios. “Tiene muy pocas, muy pocas posibilidades de crecimiento desde el punto de vista urbanístico, pero también desde el punto de vista de la propia estructura del estadio”, concluía Martínez Almeida, alcalde de la ciudad. De "insostenible" lo calificaba Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid.

Desde la Comunidad se traslada que ese proyecto integral de reforma aspira a convertir el estadio en unas instalaciones "a la altura de la historia del club", que el 29 de mayo del año pasado cumplió su centenario. La reforma del estadio de Vallecas recibió luz verde después de que se descartara la iniciativa llegada a considerar desde el club y la propia Comunidad de Madrid de construir un nuevo estadio en una ubicación diferente. Una idea que contó con un rechazo frontal de vecinos y aficionados del equipo franjirrojo.

Ahora, el Gobierno regional, propietario del campo, ha sido el impulsor de un proyecto de rehabilitación del estadio, hablado y consensuado con las distintas partes implicadas, que se dividirá en dos fases: una primera de acondicionamiento, finalizada hace unos días, y una segunda que supondrá la reforma integral de las instalaciones, que se llevará a cabo a lo largo del mandato. "El Gobierno regional estará siempre al lado del club, de los aficionados y del servicio público hacia Madrid", afirmaba Mariano de Paco Serrano durante la comparecencia en Vallecas.

Tanto el ejecutivo regional como el club coincidían en un asunto: poder disputar encuentros de La Liga con total normalidad al mismo tiempo que se iniciaba el proceso de remodelación. Y así ha sido durante esta primera etapa, tomando el ejemplo del Santiago Bernabéu hace algunas temporadas. "Tal y como anunciamos hemos cumplido el compromiso de tener la primera fase de las obras del estadio a tiempo para adecuarnos a los calendarios deportivos y facilitar a los aficionados el seguimiento de su equipo tan vinculado a este barrio", reivindicaba el consejero del ejecutivo madrileño.

En pleno proceso de remodelación, parte del ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso visitó La Bombonera, estadio de Boca Juniors (Argentina), para visualizar un recinto que, al igual que Vallecas, será sometido a una renovación de cara a 2026. El Consejero de Deportes de la región no dudó en comparar ambas situaciones. “El estadio del Rayo es parte inseparable del barrio y de la cultura popular madrileña, al igual que ocurre con Boca Juniors y el distrito de La Boca en Buenos Aires. Queremos que su renovación no solo mejore la experiencia deportiva, sino que mantenga ese carácter único que lo hace tan especial”, explicaba De Paco Serrano.

La primera fase comenzó con la llegada del mes de abril y tenía una previsión de seis meses. El Gobierno regional ha invertido 2 millones de euros en un "lavado de cara" del estadio. Se incluyen en este apartado tareas como distintas obras de mejora de la infraestructura, como eliminar la oxidación de diversos elementos, arreglar los falsos techos o poner placas en las cubiertas, la reparación de grietas y eliminación de humedades. También se han llevado a cabo tareas de pintura de las escaleras de gradas y graderíos. Y, por último, se han llevado a cabo labores de adecuación a los espacios actualmente cedidos a federaciones deportivas madrileñas como boxeo, tenis de mesa, billar y ajedrez, entre otros. "Es una primera fase de reforma integral que también tiene que ver con la estética y con la seguridad y en el bienestar de los usuarios y del público", ha explicado el consejero durante la visita al estadio.

Estos trabajos, no obstante, solo constituyen la primera fase de una reforma de mayor magnitud que se completará en la próxima legislatura. Para entonces se prevé no solo ampliar el actual aforo, sino incorporar zonas de restauración como las que ya existen en otros estadios de la ciudad y que servirán de fuente adicional de ingresos, tanto a la Comunidad como al Rayo Vallecano. No alcanzará las 80.000 localidades que alberga el Santiago Bernabéu o las casi 70.000 que acoge el Metropolitano, pero supondrá un nuevo impulso al estadio. Con esa futura reforma se prevé también que pueda acoger eventos culturales, no solo deportivos. Esto generaría ingresos que ayuden a la sostenibilidad del proyecto, pero la idea es que aunque el campo se va a acondicionar para que pueda seguir dando servicio al club, si este en algún momento decide trasladarse tal y como lo ha manifestado en varias ocasiones Martín Presa, el estadio siga teniendo otras utilidades.

Desde el ejecutivo regional, tienen claro que no van a construir un nuevo estadio para un club privado. Si el club, en algún momento, decide tomar la decisión de buscar un nuevo estadio, en un recinto en el que consiga una mayor explotación, tendrá total libertad para hacerlo, pero sin la ayuda económica del Gobierno regional. Entre tanto, después de varios meses de trabajo a marchas forzadas, el objetivo parece cumplido de cara al estreno de Vallecas esta temporada. Será este jueves 28 de agosto con la visita del Neman Grodno, en el encuentro de vuelta correspondiente a la eliminatoria de acceso a Conference League.

Por último, de Paco Serrano ha agradecido la constante "mano tendida" del presidente de la entidad para llevar a cabo las tareas de mejora en el estadio. "Hablamos constantemente, porque todos queremos lo mismo. Todos queremos que Madrid sea importante, que Vallecas sea importante y que el Rayo Vallecano consiga cada vez mejores logros", confesaba el consejero.

Parece que el panorama se esclarece para unos aficionados que han sufrido estos últimos años al ver su estadio, una parte de sí mismos, caer en un abandono impropio de un club de Primera División. Ahora, esa masa social que representa al Rayo Vallecano ha conseguido mantener ese estadio que tanto representa en el barrio, como si de un título más se tratara. Después de un tiempo en el que las gradas medio abandonadas, zonas plagadas de escombro y un abandono generalizado de la instalación, Vallecas ve luz al final de túnel, pese a que aún resta un largo camino por recorrer.