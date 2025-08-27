¿Brigadas forestales o brigadas de refuerzo? Diferencias entre los bomberos que salvan Madrid de las llamas: "Los sueldos son 10.000 euros más bajos"

Los trabajadores de las Brigadas Forestales en la Comunidad de Madrid retomaron este lunes la huelga indefinida que comenzaron el pasado 15 de julio con el fin de denunciar la temporalidad y precariedad en la que desarrollan su labor. Durante la reunión entre el consejero madrileño de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, Carlos Novillo, y el presidente de la empresa pública estatal Tragsa, Jesús Casas, el pasado viernes, no se llegó a ningún acuerdo. Por eso, este jueves 28 de agosto, volverán a reunirse y lo harán con el comité de empresa con el objetivo de reclamar mejoras laborales. “Hasta que no tengamos avances claros y certezas no desconvocaremos la huelga, que recordamos es con carácter indefinido”, indicaban este mismo viernes desde la representación de los trabajadores.

Con este parón, para el que han fijado servicios mínimos del 80%, denuncian la situación laboral que viven y una negociación del convenio colectivo, que no se revisa desde 2008. Piden actualizar los salarios, congelados desde 2010, que se tenga en cuenta la peligrosidad que implica su labor y acabar con la temporalidad, ya que el 40% de la plantilla está contratada únicamente cuatro meses al año. “Tenemos esperanzas de que se sienten las bases para solucionarlo. Sabemos que la Comunidad llevará propuestas, pero dudamos de que Tragsa vaya a ofrecer algo”, explica Javier Villanueva delegado de FIRET en Madrid y uno de los bomberos en huelga. Estos 500 profesionales, 350 en temporada baja, desempeñan su labor en la Comunidad de Madrid, pero su contratación depende de la empresa pública, cuyo accionista mayoritario es la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi), dependiente del Ministerio de Hacienda.

Convenios diferentes

Su situación contrasta con la de las Brigadas de Refuerzo en Incendios Forestales (BRIF), cuyo convenio colectivo ha sido actualizado y mejorado. El pasado miércoles, 20 de agosto, el Boletín Oficial del Estado (BOE), publicaba el nuevo convenio de Tragsa para las BRIF, que entraba en vigor al día siguiente y ponía fin a la consideración de los brigadistas como “personal eventual estacional”. A partir de ahora serán categorizados como “bomberos forestales” y tendrán contratos fijos durante todo el año. Pero ¿cuál es la diferencia entre los profesionales que trabajan en las BBFF y las BRIF? “Todos somos bomberos forestales. Las BRIF también pertenecen a Tragsa pero son brigadas que creó el Ministerio de Transición Ecológica (Miteco) y actúan como refuerzo a las comunidades autónomas, ya que la competencia en extinción ordinaria es autonómica. Son como la UME, que entran en juego en incendios grandes en los que el sistema ordinario se tensiona y necesita ayuda”, añade.

Varios bomberos forestales en el incendio de pastos en Tres Cantos este mes de junio. / EMERGENCIAS COMUNIDAD DE MADRID

Estos últimos, que gozan de lo que otros reclaman con su huelga, son unidades helitransportadas de personal altamente especializado en la extinción de incendios. Proporcionan un servicio de apoyo a las comunidades autónomas, pudiendo actuar en cualquier punto del territorio nacional, incluyendo las Islas Canarias. “Tragsa gestiona varios operativos de BRIF. Uno es el de la Comunidad de Madrid, pero también cuenta con brigadas en parques nacionales, en Castilla y Léon y La Rioja. Cada uno se rige por su propio convenio y los sueldos son muy diferentes a los nuestros, de hasta 10.000 euros más al año. También gozan de más tiempo de descanso, de mejores equipos de protección…”, sostiene. Fueron creadas en el año 1992 debido a los grandes incendios que tuvieron lugar en nuestro país a finales de los ochenta y principios de los noventa, tomando como referencia a los Hot Shot Crews, brigadas helitransportadas del Servicio Forestal de Estados Unidos (USFS).

Trabajos diferentes

Además de pertenecer a la empresa estatal, operativamente, la organización y misión de las BRIF dependen del ministerio, mientras que las BBFF dependen de la Comunidad de Madrid”, suma. En la actualidad, según detalla el Miteco, mantiene operativas diez BRIF: nueve de ellas compuestas por 60 personas y dos helicópteros y una décima compuesta por 30 personas y un helicóptero. Todas ellas distribuidas por el territorio nacional durante los meses de máximo riesgo. Además, durante los meses de invierno complementan las tareas de extinción con labores preventivas. Entre sus mejoras laborales se contempla un incremento salarial de entre el 15% y el 20% y una revalorización del complemento de operatividad. La situación que atraviesan las BBFF también la vivieron las BRIF en el verano de 2016, donde hicieron una huelga con el mismo propósito. “A Tragsa siempre le ha costado negociar cualquier condición laboral”.

Las Brigadas de Refuerzo han mejorado su convenio esta semana mientras las Forestales han retomado la huelga indefinida hasta que se revisen sus condiciones. / Ricardo Rubio - Europa Press

“Al final nuestro trabajo es diferente a las BRIF y por eso los presupuestos son diferentes, ya que son encargos de distintas administraciones. Ellos no tienen camiones ni medios terrestres de extinción. Se mueven en helicóptero. Nosotros también tenemos helicópteros, pero disponemos de muchísimo personal de tierra”, insiste. La reunión de este jueves, que Villanueva asegura ha costado celebrar muchos meses, busca poner fin a la huelga que roza ya los 40 días y también afecta económicamente a los profesionales: “Partiendo de la base de que nuestros salarios son muy bajos, estar de huelga duele”. Según expresa, Tragsa no tendría capacidad para negociar un convenio sectorial. Sin embargo, ellos van más allá: “Les pedimos un convenio de centro de trabajo o actividad, que Tragsa puede pactar porque está capacitado legalmente para hacerlo y así lo atestiguan nuestros abogados y el informe de autoridad laboral de la Comunidad”.

Este martes, UGT ha anunciado que llevará ante la Inspección de Trabajo las situaciones sufridas por los bomberos forestales de estas últimas semanas y denunciará a las Administraciones Públicas y empresas que hayan realizado "faltas directas a la salud de los trabajadores". Tal como han detallado, el sindicato tomará las medidas legales oportunas tanto ante la Inspección como con denuncias directas a las Administraciones o empresas implicadas. Entre ellas se encuentran los turnos que superan las 12 horas fijadas por ley, no respetar los tiempos de descanso, la falta de agua o pernoctas de mala calidad donde no se asegura la higiene ni la intimidad de los profesionales. Han ejemplificado que, en Valencia, un bombero forestal puede cobrar 28.600 euros brutos anuales frente a los 18.000 que ganan en Castilla y León.