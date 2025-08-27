Amigos y colaboradores del Dúo Dinámico se despiden de Manuel de la Calva en la sede de la SGAE

Unas cuarenta personas, cómodamente instaladas en la edad de jubilación casi todas, esperaban esta mañana la apertura de la capilla ardiente de Manuel de la Calva en la sede de la Sociedad General de Autores, en Madrid. El sentir era común en una cola donde soplaba fuerte el aire de los abanicos y se respiraba la emoción por la despedida de un artista muy querido: la mayoría decían, preguntados por la prensa, que las canciones del Dúo Dinámico, la formación de la que ‘Manolo’ formó parte durante más de seis décadas, les habían acompañado toda la vida.

Un matrimonio mayor y su hija, Ramón, Maribel madre y Maribel junior, habían llegado temprano en AVE desde Valencia. “Es lo último que podíamos hacer. Hemos ido a todos sus conciertos y el último concierto es despedir a Manolo”, contaba a este diario el progenitor, seguidor del dúo desde antes de tener novia, esa novia que ahora era su mujer allí presente. “Salieron en el 59, cuando nosotros tendríamos 15 o 16 años, y sus canciones han sido el ritmo de nuestra vida. Siempre hay una para cada momento”, subrayaba conmovido.

Manuel de la Calva falleció este martes en Madrid a los 88 años de edad. Fue su compañero y amigo Ramón Arcusa, la otra mitad de un conjunto pionero que fue de los primeros en facturar una música pop al estilo de la que llegaba de más allá de nuestras fronteras, quien lo hizo público a través de sus redes sociales. Arcusa llegaba muy temprano a la sede de la SGAE, como también lo hizo la familia de De la Calva, y visiblemente afectado decía escuetamente ante la prensa que "nos queda el recuerdo y las canciones".

En esa línea, la de los recuerdos personales, se manifestaba también el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, que fue a despedirse del cantante y a rendirle homenaje en nombre gobierno. "En mi casa he escuchado las canciones del Dúo Dinámico desde muy pequeño, como le he dicho a su hijo y a su hija. Mi madre era una gran admiradora, y escuchar al Dúo Dinámico, como para muchos españoles y españolas, era casi un ejercicio familiar". El ministro describía a De la Calva como "uno de los grandes de la historia de la música española, pero también un ejemplo de vida y de pasión que nos dio tantas y tantas alegrías a los españoles".

La alcaldesa en funciones de Madrid, Inma Sanz, ha querido recordar "con todo el cariño a este barcelonés de nacimiento, madrileño de adopción y español universal", además de un "precursor del fenómeno fan" que será eterno "porque su música lo va a seguir siendo". Preguntada por si la ciudad en la que residía le va a rendir algún homenaje, ha dicho que su equipo lo está valorando pero ha dado por hecho que así será.

Un himno que une

Por la sede de la SGAE, que mantendrá la capilla ardiente abierta hasta las 20h para que sus seguidores puedan despedirse del cantante, pasaron a lo largo de la mañana un puñado de amigos y colaboradores del dúo. Uno de los primeros fue Carlos Toro, periodista y autor de la letra de Resistiré, el celebrado hit que marcó la segunda etapa del dúo a finales de los 80 y que durante la pandemia se convirtió en un himno de esperanza y resiliencia para todo un país asustado y confinado en sus casas. Toro hablaba de De la Calva como “un gigante” y como “un músico multigeneracional”. “No muere del todo porque ninguna persona grande muere del todo”, afirmaba, y añadía que había sido un honor haber trabajado con Manolo y Ramón.

Massiel, a su llegada a la capilla ardiente de Manuel de la Calva. / José Oliva - Europa Press

Massiel, que ganó Eurovisión con La la la, una canción que los músicos habían compuesto para Serrat pero que este decidió no cantar en el festival cuando le impidieron hacerlo en catalán, se mostraba muy emocionada al llegar al palacete de la SGAE. Preguntada por los periodistas, también destacaba entre la discografía de un grupo que hizo que “entrase el pop en España” la canción Resistiré, una vez más por su carácter de himno. “En esta época, con todo lo que estamos pasando, con el mal gobierno que hay, con todos los incendios que hay y todos los amigos que se están yendo, la canción de estos momentos creo que debe ser ”.

Alegre y humilde

De “uno de los mejores músicos del pop español”, además de buena persona, hablaba Paco Clavel, algo parecido a lo que decía la cantante brasileña, instalada en Madrid desde hace décadas, Regina dos Santos, que realizó numerosas giras con un dúo al que calificó como “el grupo de pop más grande que ha tenido España”. Dos Santos dijo ser amiga de sus dos miembros, aunque reconocía haber tenido siempre más sintonía con Manolo por un rasgo común que fue lo que más destacó en él: su carácter alegre: “Yo creo que se ha debido de morir riendo, porque siempre lo hacía”, sentenciaba. Como “un ser de luz, humilde como nadie” lo recordaba la presentadora Loreto Valverde.

Arriba, en el salón Manuel de Falla de la SGAE, el féretro estaba acompañado de una gran cruz, con dos fotos de De la Calva al fondo: una del Manolo ídolo juvenil, el de los primeros sesenta y canciones como Quisiera ser, y otra más reciente, de los últimos años. Una decena de coronas de flores lo rodeaban: de familiares, de la presidenta de la Comunidad de Madrid, de la Academia de la Música de España (su presidenta, Sole Giménez, también se pasó por la capilla ardiente) y de otras instituciones y allegados.

Entre quienes subían a rendirle honores, una compungida Magdalena, que recordaba cómo se enamoró del Dúo Dinámico con apenas siete años, cuando escuchó Perdóname en la máquina de discos que había en el bar que su padre tenía en la zona de Ventas. A partir de ahí, casi todas le gustaron, pero entre sus favoritas destacaba El final del verano. “Y fíjate, justo se ha tenido que ir cuando termina el verano”.