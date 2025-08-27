Se adelanta la reapertura del túnel de la M-30 sentido Madrid cerrado por las obras de la A-5

El Ayuntamiento de Madrid reabrirá este viernes, 29 de agosto, dos días antes de lo planificado, el acceso a los túneles de la avenida de Portugal y M-30 en sentido Madrid, que permanecían cerrados desde el pasado 18 de julio por las obras de soterramiento de la A-5 para dar vida al futuro Paseo Verde del Suroeste.

Durante estas seis semanas se han ejecutado parte de los pilotes, así como la solera o losa inferior del nuevo túnel en la zona de conexión con el actual subterráneo. También se han dejado listas las canalizaciones subterráneas para conectar las instalaciones del futuro túnel y que estén preparadas para el momento de la apertura definitiva en otoño de 2026.

Para restituir el tráfico se ha procedido a ejecutar una nueva rampa provisional para abrir de nuevo el acceso al túnel con la configuración previa.

Infografía de la apertura de túneles túneles de avenida de Portugal y M-30 / AYUNTAMIENTO DE MADRID

Nuevo baipás

De esta manera, se adelanta una semana la apertura del nuevo baipás que se ha estado construyendo desde inicios de agosto, por lo que las modificaciones se producirán en el enlace del Parque de Atracciones, que permanecía parcialmente cerrado desde el pasado 4 de agosto, aunque también se procederá a abrir el enlace que desviará todo el tráfico de la A-5 hacia el norte.

Su apertura permitirá que, desde el día 1 de septiembre, se acometa la demolición del paso inferior que conecta el paseo de Extremadura con la glorieta de la calle Dante y la avenida de Portugal, y proseguir así con la ejecución del futuro túnel en ese punto.