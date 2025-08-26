El vivero secreto de Madrid donde puedes comprar plantas por menos de 1 euro: hasta 150 variedades para elegir

Si estás pensando en cambiar el estilo de tu casa, decorarla más o, simplemente, eres una persona que adora las plantas y el interiorismo, en dos semanas Madrid albergará uno de tus planes favoritos. Y es que, a la hora de renovar o actualizar el 'look' de tu hogar, no solo es importante el mobiliario, las cortinas o la vajilla.

A veces, las que más luz y color dan a nuestro hogar pasan desapercibidas, tanto que hasta se nos olvida cuidarlas correctamente. Efectivamente, estamos hablando de las plantas. La capital cuenta con un enorme listado de tiendas e invernaderos donde comprar todo tipo de flores a muy buenos precios y, próximamente, habrá un evento donde se podrán adquirir una gran variedad de plantas por menos de un euro.

Plantas en el centro de Madrid por menos de 1 euro

El evento lo organiza la compañía francesa Plantes Pour Tous, que se dedica a acercar la botánica a todos los públicos. Así, durante tres días, la capital se llenará de plantas con precios que parten desde los 0,99 euros.

Todo ello tendrá lugar en el centro de Madrid, en el Espacio V22, ubicado en Chamberí. El emplazamiento se convertirá en un vivero gigante, con más de 150 variedades de plantas entre los días 12 y 14 de septiembre. Además, con cada compra, todo el mundo se llevará una planta de regalo.

Si quieres acudir, recuerda que Plantes Pour Tous abre sus puertas el viernes de 10:00 a 20:00; el sábado de 09:00 a 19:00 y el domingo de 09:00 a 18:00.