FIESTAS
Siete heridos en el tercer encierro de San Sebastián de los Reyes, con un toro separado de la manada
La carrera ha durado 1:40 minutos y ha contado con toros de la ganadería Carlos Núñez
EFE
El segundo encierro diurno de San Sebastián de los Reyes, el tercero desde que comenzaran las fiestas, ha concluido esta mañana con siete heridos leves, tras una carrera que ha contado con unos 2.200 corredores y que se ha caracterizado porque un toro se ha separado y adelantado a toda la manada, dejando un escenario "muy trepidante".
Así lo ha detallado el concejal de Festejos, Carlos Bolarín, tras concluir la carrera que ha durado 1:40 minutos y ha contado con toros de la ganadería Carlos Núñez. Bolarín ha ensalzado que, al disgregarse toda la manada, se han podido dar "grandes carreras", aunque ello no ha implicado mayores peligros.
Por su parte, el jefe de Protección Civil ha indicado que solamente ha habido siete heridos leves por caídas y erosiones, que han sido tratados en los puestos sanitarios dispuestos a lo largo del recorrido y han sido dados de alta en los minutos posteriores al evento. También ha mencionado que los dos heridos que presentaban heridas severas tras el encierro de ayer, por sendos traumatismos en la cabeza y en el tórax, han visto "complicado" su diagnóstico después de que fueran trasladados al Hospital Infanta Sofía, donde siguen ingresados.
En concreto, el hombre que sufrió un traumatismo craneoencefálico severo está en estado reservado, y el que recibió el golpe en el tórax finalmente tiene cuatro costillas rotas y una con afección pulmonar.
