La sede de la SGAE en Madrid acoge la capilla ardiente de Manuel de la Calva, de El dúo dinámico

La capilla ardiente de Manuel de la Calva, integrante del mítico Dúo Dinámico, se instalará este miércoles a partir de las 11:00 horas en la sede de la SGAE en Madrid. El cantante falleció este martes a los 88 años, dejando tras de sí un legado fundamental en la historia de la música en español.

La Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) ha expresado su profundo pesar por la pérdida del artista, a quien describen como un "autor eterno" y como un miembro destacado de su Junta Directiva. Según la entidad, el peso del repertorio de Manuel de la Calva, frecuentemente junto a Ramón Arcusa, es esencial para entender la evolución de la música en español durante varias décadas. Además, han destacado que no hay palabras suficientes para agradecerle su obra, que seguirá siendo recordada por las generaciones futuras.

766 obras registradas y un aporte clave a la música en español

Manuel de la Calva fue socio de la SGAE desde 1960 y registró un total de 766 obras, muchas de ellas como parte del repertorio del Dúo Dinámico, considerado un auténtico emblema de la música moderna en español. No solo compuso para el dúo, sino también para otros artistas de gran proyección internacional, consolidándose como uno de los compositores más influyentes de su tiempo.

En 2024, tanto Manuel de la Calva como Ramón Arcusa recibieron la Medalla de Honor de la SGAE, un reconocimiento a su trayectoria y a la huella imborrable que dejaron en el panorama musical. Este galardón subraya la importancia histórica y cultural del dúo en la identidad sonora de varias generaciones.

El presidente de la SGAE, Antonio Onetti, destacó que las canciones de De la Calva han acompañado los grandes cambios sociales vividos en España, y subrayó la trascendencia del papel del creador en la sociedad. En nombre de la entidad, envió su cariño a la familia y seres queridos del artista, así como un fuerte abrazo a Ramón Arcusa, su compañero y hermano de vida artística.

La SGAE cerró su comunicado con un mensaje que resume el sentir del mundo de la música: "Se ha ido Manuel de la Calva, autor y hombre de música, pero su obra se queda para siempre. Gracias, maestro".