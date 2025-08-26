El pueblo medieval a menos de 2 horas de Madrid que tiene los encierros más antiguos: ¿lo conoces?

Poco a poco, llega el momento de despedir el verano. Septiembre está a la vuelta de la esquina y, con ello, el regreso a la rutina, al trabajo o a las clases. Por suerte, todavía quedan un par de días de calor que podemos disfrutar, por eso, ¿qué mejor manera de cerrar la temporada estival que con un viaje?

Si no tienes tiempo de comprar billetes de tren y lo que buscas es visitar el territorio nacional sin dejarte un dineral por ello, ¡estás de suerte! En el corazón de Castilla y León se encuentra una villa medieval que sorprende a cada paso por su riqueza patrimonial y sus arraigadas tradiciones. Este enclave, rodeado de murallas y con un legado histórico, se ha consolidado como uno de los destinos más destacados para los amantes del turismo cultural.

Hablamos de Cuéllar, en Segovia. Sus murallas y su imponente castillo --de los Duques de Alburquerque-- son testigos de un pasado de nobleza y batallas. En su interior, se realizan visitas guiadas y teatralizadas que muestran la vida en la Edad Media, mientras que la iglesia de San Martín acoge el Centro de Interpretación del Arte Mudéjar, un punto clave para comprender la importancia de este estilo en la región.

¿Por qué es famoso Cuéllar?

Esta villa medieval entre pinares no pasa desapercibida porque es uno de los pueblos más bonitos de Segovia. La histórica localidad ofrece rutas turísticas teatralizadas, tesoros mudéjares como su castillo y restaurantes levantados en antiguas iglesias en los que degustar setas, chuletón o lechazo. Además, es cuna de los encierros más antiguos de España.

Los encierros más antiguos de España

Uno de los grandes atractivos de Cuéllar son sus célebres encierros, declarados Fiesta de Interés Turístico Internacional en 2018. Cada mes de agosto, durante las fiestas en honor a la Virgen del Rosario, miles de personas acuden para vivir la emoción de estas carreras de toros que atraviesan las calles del municipio y se extienden por los pinares de su entorno.

Este evento se suma a otras celebraciones como la Feria Mudéjar o la romería del Henar y convierte a la villa en un destino de referencia para quienes buscan tradición, historia y patrimonio en un mismo lugar.