Madrid tiene un parque más grande que el Central Park de Nueva York: ¿lo has visitado alguna vez?

¿Sabías que Madrid tiene un parque más grande que el Central Park de Nueva York? Pese a que a muchos les sorprenda, los datos establecen que la capital de España es una de las ciudades más arboladas del mundo, posicionándose por encina Toronto, Nueva York o Londres. Así lo confirma la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y la Fundación Arbor Day, que este 2025 ha vuelto a reconocer a Madrid como Ciudad Arbórea del Mundo por sexto año consecutivo.

La capital cuenta con un 26% de superficie arbolada, que se distribuye en más de 3.800 zonas verdes, parques y jardines, según datos de la ONU. Esto convierte a Madrid en la primera ciudad española por número de parques.

El parque de Madrid más grande que Central Park

El famoso Central Park de Nueva York cuenta con casi 4 kilómetros de superficie, mientras que en Madrid, hay un parque se supera con creces esta marca. Y no, no hablamos ni de El Retiro, el Juan Carlos I o la Casa de Campo.

Se trata de un parque más modesto, menos histórico y mucho menos conocido. Apenas tiene una década de existencia y se encuentra situado al norte de la ciudad, dentro del madrileño distrito de Hortaleza. Seguro que con todas estas pistas, ya has llegado a la conclusión del parque secreto del que hablamos: Valdebebas.

El gran pulmón de Madrid

El Parque Forestal Valdebebas Felipe VI tiene una extensión de 470 hectáreas, lo que viene siendo cuatro veces más grande que El Retiro y supera al neoyorquino Central Park en 100 hectáreas.

Esta joya en el norte de Madrid se ha convertido en uno de los grandes pulmones de Madrid y en uno de los sumideros de carbono más importantes de toda la ciudad.

Lo más curioso de este parque es que se levantó precisamente en un terreno que estaba en desuso, donde antes solo había vertederos y escombreras. Ahora cuenta con un área forestal, un jardín urbano y hasta cinco tipos de ecosistemas diferentes representativos de la Península Ibérica.