Madrid, en alerta de nuevo por una masa de aire africano: ¿qué peligros tiene para la salud?

Madrid vuelve a estar en alerta por una masa de aire africano que empeorará la calidad del aire de sus ciudadanos. La Comunidad mantiene activo este martes el aviso a la población ante las concentraciones de polvo en suspensión que afecta a la salud de los madrileños, especialmente a los más vulnerables.

El Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT) y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) ha indicado que durante la jornada del día de hoy podría registrarse en la zona centro de la Península Ibérica concentraciones de polvo a nivel de superficie entre 20 y 500 microgramos/metro cúbico.

Peligros del aire africano para la salud

La exposición a altos niveles de estos contaminantes puede causar una variedad de síntomas: irritación ocular, dolor de garganta, cefalea, tos persistente, molestias al respirar profundamente, crisis asmáticas y una disminución general de la capacidad física. En casos más graves, pueden producirse episodios de dificultad respiratoria aguda o incluso descompensaciones en personas con patologías preexistentes.

Especial atención merece el ozono troposférico, también conocido como 'ozono malo', que se forma por la acción de la radiación solar sobre contaminantes como los óxidos de nitrógeno y los compuestos orgánicos volátiles, liberados principalmente por el tráfico rodado y la industria. A diferencia del ozono estratosférico, que actúa como escudo protector frente a la radiación ultravioleta, el ozono a nivel del suelo es perjudicial para la salud humana y el medio ambiente, y sus niveles se disparan durante los meses de verano.

Recomendaciones para los madrileños

Se aconseja a la población evitar la práctica de ejercicio físico al aire libre y, en caso de presentar dificultad respiratoria, acudir a un centro de salud o alertar al 112. Además, con objeto de reducir los niveles de partículas en el aire ambiente, se recomienda a la población usar el transporte público en la medida de lo posible.

Adicionalmente, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado para este martes el aviso amarillo por calor en las comarcas Sur, Vegas y Oeste, con temperaturas máximas de hasta 36 grados. Este permanecerá activo hasta la 13:00.