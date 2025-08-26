El Gobierno declara zonas catastróficas en seis municipios de Madrid por los incendios del verano

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes, 26 de agosto, la declaración de zonas gravemente afectadas por una emergencia de protección civil (zonas catastróficas) en seis municipios de la Comunidad de Madrid debido a los incendios forestales ocurridos entre junio y agosto de este año.

Estos municipios son Villa del Prado, Navalcarnero, Colmenar Viejo, Zarzalejo, Valdemaqueda, Tres Cantos y otros afectados por incendios graves con situación operativa 1 o 2. Esta medida responde a los incendios registrados en diversas fechas, que incluyen los ocurridos el 30 de junio en Villa del Prado, el 17 de julio en Navalcarnero, y los más recientes el 8 y 11 de agosto en Valdemaqueda y Tres Cantos.

Activación de ayudas ante la emergencia

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, destacó que la aprobación de esta declaración permite activar ayudas económicas para los afectados, tanto para daños personales como materiales. Martín señaló que esta medida se toma aún cuando la emergencia sigue activa, subrayando que el Gobierno responde con todos sus medios y en tiempo récord para mitigar los efectos de los incendios.

El delegado también hizo un llamado a la precaución en la región, ya que la Comunidad de Madrid sigue en situación de riesgo extremo de incendios forestales, lo que exige un comportamiento cauto y responsable por parte de los ciudadanos.

Desde el pasado 24 de junio, el Centro Nacional de Seguimiento y Coordinación de Emergencias (Cenem) ha recibido notificación de 121 emergencias de protección civil, con 114 incendios forestales en diversas comunidades autónomas, entre ellas Andalucía, Aragón, Castilla y León, Cataluña, y la Comunidad de Madrid. Los otros incidentes registrados corresponden a inundaciones provocadas por lluvias intensas en varias zonas de España.

Tres olas de incendios que han azotado el país

El informe del Consejo de Ministros también menciona las tres grandes oleadas de incendios forestales que se han producido en España durante los últimos dos meses. La primera ola ocurrió a finales de junio, afectando a Alicante, Madrid, Sevilla y otras regiones, activando los planes autonómicos de emergencia.

La segunda ola comenzó en Tarragona el 7 de julio y se extendió a otras provincias como Cádiz, Toledo y Valencia, con incendios graves que causaron víctimas y confinamientos. La tercera ola, que comenzó el 8 de agosto, fue la más destructiva, con focos de fuego en Ávila, Ciudad Real, León, Navarra, Ourense y Zamora, y varias emergencias que siguen activas en la actualidad.

Intervención estatal y medidas para paliar los daños

Los incendios han causado importantes daños personales, con ocho fallecidos y varios heridos, además de graves destrucciones en infraestructuras y bienes públicos y privados. Ante esta situación, el Gobierno ha decidido intervenir bajo el principio de solidaridad interterritorial, apoyando a las comunidades autónomas en sus esfuerzos para mitigar los efectos de las catástrofes.

El acuerdo del Consejo de Ministros también abarca una serie de ayudas directas para los afectados, tanto a nivel personal como material. Estas ayudas incluyen reparaciones en viviendas, apoyo a las corporaciones locales, y facilidades para los damnificados en sectores industriales y comerciales. Asimismo, se habilitarán medidas fiscales y laborales para aliviar la situación de las personas afectadas.

Medidas adicionales y colaboración entre ministerios

El Gobierno ha resaltado la importancia de la colaboración interministerial para afrontar los efectos de los incendios. Además de las ayudas directas del Ministerio del Interior, otros ministerios como el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Política Territorial se encargarán de ofrecer beneficios fiscales, medidas laborales y subvenciones para las producciones afectadas por el desastre.