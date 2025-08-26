El éxito de la "huelga a la inversa" que no ha secundado nadie en el Hospital La Paz: "Esa era nuestra intención"

¿Puede una huelga que no secunde ningún trabajador tener éxito? ¿Le interesa a un sindicato sacar pecho de un "cero por ciento" de seguimiento? La idea puede parecer absurda, pero es exactamente lo que ha ocurrido este martes en el Hospital La Paz de Madrid. El paro de 24 horas, convocado por el Sindicato de Trabajadores en Red (TERE) para poner en evidencia la escasez de personal del centro durante el verano, no ha sido respaldado por casi nadie. Y en su éxito está la paradoja.

Se trata de una "huelga a la inversa", como ha explicado a EFE el portavoz del sindicato TERE, Guillén del Barrio. Pese a que tiene un seguimiento del "cero por ciento", la idea ha tenido una "buena acogida" entre los compañeros de las plantas del hospital. "Esa era nuestra intención", apunta el sindicalista.

Al ser los servicios mínimos obligatorios, algo que exige la normativa laboral de los hospitales públicos de la Comunidad de Madrid, les permite contar con más trabajadores que un día normal en verano. "En este caso, va a servir para proteger a los pacientes porque va a garantizar que por lo menos haya servicios mínimos", explica Del Barrio.

Desde TERE apuntan "dos incidencias" que han tenido a la hora de convocar la huelga. La primera, que en la reunión previa del lunes la dirección del hospital no quiso entregar los servicios mínimos por escrito", sino que enseñaron a los miembros del comité de huelga "unas fotocopias que no tenían el nivel de detalle" que exige la ley y que los sindicalistas tuvieron que "copiar a mano", algo que van "a denunciar con abogado".

Además, aseguran que han documentado que en algunas plantas han designado unos servicios mínimos por debajo de lo que habría un fin de semana. Cuando hay huelga, "tenemos la idea de que en realidad aumenta el personal", añaden, pero no ocurre así hoy. "Están incumpliendo el acuerdo de servicios mínimos que dice claramente, por orden de la Consejería, que tiene que trabajar al menos el mismo personal que un fin de semana", denuncia el sindicato.

Concentración, pero no huelga

No hay paro, pero sí protesta silenciosa. Pese a que casi nadie se ha apuntado oficialmente a la huelga, muchos trabajadores secundan su mensaje. "Cuando pasamos a informar, todos se ponen una pegatina indicando que están de servicios mínimos", cuenta Del Barrio.

A lo que sí se han los trabajadores es una concentración que reunido a varias decenas de personas en las puertas del hospital alrededor de las 12:00 horas, que ha arrancado con un minuto de silencio en homenaje a los sanitarios de baja por ansiedad, depresión o que acuden a trabajar medicados, así como por los pacientes que tienen que ser atendidos en los pasillos.

La Paz es el centro que más camas cierra durante el verano, 397, un tercio del total, ya que los contratos de verano solamente alcanzan a cubrir el 21% de las vacaciones del personal. "Trabajar en el hospital en estas fechas se está volviendo insoportable", alegan los organizadores de la huelga, que subrayan "la dramática falta de personal que sufre este hospital en verano". En este marco, con esta protesta se reclama una "suficiente" contratación de personal, plantillas de trabajo con tres meses de antelación y disfrute de los días de libre disposición. Según apuntan, acumulan 23.000 horas libres, el equivalente a un centenar de contrataciones.

Concentración de trabajadores del Hospital de La Paz durante la huelga de 24 horas / EUROPA PRESS

La Consejería eleva las cifras de participación

En esta extraña huelga en la que los convocantes no quieren que haya participantes, se da la paradoja de que el empleador (en este caso, la Comunidad de Madrid) da cifras superiores a los sindicatos. Según ha apuntado la consejera de Sanidad, Fátima Matute, el paro tiene un seguimiento del 0,26%, con solamente 19 de los 7.300 profesionales que tiene el centro. Además, ha matizado que, de los 19 profesionales que están siguiendo el paro, once son personal en formación, y también hay cuatro enfermeras, un Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería (TCAE) y personal administrativo.

La consejera ha defendido que su equipo "está trabajando para mejorar las condiciones laborales de los profesionales sanitarios", como con el estatuto marco; pero ha defendido que "en vacaciones los sanitarios también tienen derecho a su descanso, siempre asegurando la atención sanitaria todos los días de la semana".

Asimismo, ha apuntado que la consejería de Sanidad, en base a esa falta de profesionales, ha ofertado al Ministerio de Sanidad 69 plazas en formación para médicos de urgencias y emergencias, "de las cuales no ha aceptado más que once", algo que "no entienden" porque la Comunidad de Madrid asumiría su formación, tutorización y sueldos. "Nosotros ponemos todos los mimbres a nuestro alcance, pero no han querido a esos 69 profesionales", se justifica Matute.