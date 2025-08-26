El caos circulatorio marcará la vuelta de septiembre en Madrid

Tras un agosto con cortes, desvíos y limitaciones en algunas de las principales vías y líneas de Metro, Madrid se prepara para un septiembre complicado. Con la vuelta de miles de trabajadores y estudiantes, las obras en varios puntos de la capital podrían afectar significativamente la movilidad.

El soterramiento de la A-5, la transformación del paseo de la Castellana y el cubrimiento de la M-30 en Ventas coinciden con los trabajos en las líneas 6 y 11 de Metro. Este escenario, según fuentes municipales y regionales, obligará a reforzar el transporte público y a planificar cuidadosamente los desplazamientos.

La alcaldesa en funciones de Madrid, Inma Sanz, ha destacado que todos estos proyectos cuentan con un plan de movilidad coordinado, que incluye refuerzos en las líneas de Metro, cambios en paradas de autobuses y ajustes en la A-5 en colaboración con el Ministerio de Transportes. Aunque las obras “provocarán molestias”, Sanz ha pedido comprensión, recordando que estas intervenciones mejorarán la calidad de vida de los barrios a largo plazo.

Impacto de las obras en la A-5 y la Castellana

El proyecto de soterramiento de la A-5 y la creación del Paseo Verde del Suroeste continúa avanzando. Desde el 4 de agosto, permanece cerrado al tráfico el paso inferior que conecta el Paseo de Extremadura con la glorieta de la calle Dante y la Avenida de Portugal. Este corte es parte de los trabajos para construir un nuevo baipás que desvie el tráfico de la A-5 hacia el norte, un desvío que estará operativo en septiembre.

Por otro lado, la segunda fase del Parque Castellana, que se prolongará hasta diciembre de 2026, continuará durante septiembre con ocupación de carriles centrales y desvíos en el tramo norte. Este tramo afectará puntos clave como la Plaza de Castilla y el Hospital de La Paz, donde ya se han programado desvíos de varias líneas de la EMT y autobuses interurbanos.

Intensificación de las obras en el Parque Ventas

Las obras en la M-30 en Ventas, que buscan cubrir la calzada a la altura de la plaza de toros, también aumentarán su actividad en septiembre. A partir del 8 de septiembre, comenzará una nueva fase de obras en la que se ejecutarán pilotes exteriores laterales, lo que causará nuevas afecciones en la calzada.

Complicaciones en el Metro y refuerzos de transporte público

El cierre parcial del tramo entre Moncloa y Legazpi de la línea 6 de Metro comenzará el 6 de septiembre y se mantendrá hasta el 31 de diciembre. Este cierre obligará a decenas de miles de usuarios diarios a utilizar el servicio alternativo de autobuses SE6, que ha sido reforzado, pero en horas punta podría sufrir saturación.

A la par, los trabajos en la línea 11 de Metro, que incluyen desvíos de nueve líneas de la EMT en el entorno de Atocha, seguirán afectando el tráfico. Las modificaciones en paradas de autobús en zonas como la avenida Ciudad de Barcelona y el paseo de la Infanta Isabel podrían generar complicaciones adicionales, especialmente en pleno regreso escolar.

Con la vuelta de septiembre, Madrid enfrenta un panorama complicado en cuanto a movilidad. Las obras que se están llevando a cabo, tanto municipales como regionales, tienen un gran impacto en el tráfico y el transporte público. Sin embargo, los esfuerzos del gobierno local y regional por coordinar y reforzar los medios de transporte podrían ayudar a mitigar los efectos del caos circulatorio.