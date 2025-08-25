Vecinos denuncian la llegada de máquinas y vallas a la parcela de Montecarmelo pese a la sentencia anulatoria del cantón

De la misma forma que no logró impedir las talas y trasplantes llevados a cabo la pasada primavera, la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 9 de Madrid que anulaba el proyecto del cantón de Montecarmelo tampoco ha impedido la llegada de las primeras vallas y máquinas de obra a la parcela, tal y como ha alertado este lunes la Asociación Vecinal de Montecarmelo.

En la sentencia, emitida el pasado 23 de abril, el tribunal decretaba nulas de pleno derecho las dos resoluciones municipales que pretendían trasladar tanto el parque de limpieza como la base del SELUR (servicio de Limpieza Urgente) a la parcela 26.2.b de Montecarmelo, colindante con el centro educativo. Los magistrados consideraban que ambas decisiones carecían del preceptivo informe de evaluación ambiental, exigido por ley para actividades industriales como las proyectadas.

"El juez sentenció inequívocamente que quedaba anulado el megacantón y Selur por falta de estudio de impacto ambiental", subrayan los vecinos de Montecarmelo en un mensaje remitido a los medios esta mañana tras la llegada de la maquinaria. "Sentencia en mano y recurso interpuesto por el Ayuntamiento, Carabante siguió su camino en paralelo haciendo oídos sordos a la sentencia y firmó nuevo decreto para la parte del cantón el 3 de junio", critican los afectados.

Consultadas al respecto, fuentes del Área de Medio Ambiente, Urbanismo y Movilidad que dirige Borja Carabante apuntan que el inicio de los trabajados de vallado en los terrenos - que subrayan que se trata de una "parcela de patrimonio municipal que no forma parte de la zona verde" colindante-, "no implica que se vayan a comenzar" las obras del parque de limpieza.

Una hipótesis "errónea", según el Ayuntamiento

Cuando se conoció la sentencia, que el Ayuntamiento ha recurrido, Carabante se defendió argumentando que sus conclusiones se basan en la hipótesis errónea". Según el delegado, el fallo basa su obligación de realizar una evaluación ambiental previa en la consideración de que "se van a incinerar residuos" en el cantón de Montecarmelo, "cosa que no se va a producir". Por lo que respecta al taller de reparaciones, otro de los puntos incluidos en la resolución judicial, se trata de "una acción propia de la prestación del servicio", por lo que desde el Ayuntamiento defienden que tampoco "debe ser sometido a evaluación ambiental", señaló.

Por lo tanto, "no se paraliza la actividad, no se paraliza la decisión del Ayuntamiento de Madrid, porque entre otras cosas, y yo creo que también es relevante, esa sentencia no pone en cuestión en ningún momento la ubicación de la parcela", al igual que "tampoco pone de manifiesto como pretendía el Colegio Alemán y los vecinos, que haya molestias o perjuicios para los vecinos", añadió entonces el titular de Urbanismo. Sea como fuere, ha matizado Carabante, la sentencia todavía tiene que ser analizada por los servicios jurídicos municipales.