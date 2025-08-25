Estas son las tres escapadas a la Sierra de Madrid que debes realizar antes de que finalice el verano, según la revista Viajar

El verano llega a su fin. Restan apenas unos días de agosto para retomar la rutina, pero antes de dar por concluida la estación son muchos los que buscan una última escapada, para volver con las pilas cargadas de cara al regreso al trabajo. La Comunidad de Madrid es una región que ofrece numerosos destinos alejados de la capital, ideales para desconectar durante estos últimos días del mes de agosto. El ligar ideal es la sierra madrileña, un entorno en el que empaparse de naturaleza acompañada de unas temperaturas muy agradables en esta época del año. A continuación, te recomendamos tres escapadas para poder evadirte del ritmo que envuelve a la gran ciudad:

San Lorenzo de El Escorial

En esta primera parada, destaca el Monasterio de San Lorenzo de El Escorial, un imponente edificio que alberga un panteón y una basílica y sirve como gancho para atraer a miles de turistas a lo largo del año. Está rodeado de jardines de cuento en los que poder pasear y fotografiarse en un enclave idílico.

Jardines del Monasterio de San Lorenzo de El Escorial. / Giuseppe Cammino / Shutterstock

Al sur del Real Monasterio, se encuentra el Bosque de la Herrería que sirve como acceso a las rutas de senderismo más populares de la zona, como la conocida Silla de Felipe II, una elevada piedra desde la que se obtienen unas estupendas vistas de los alrededores de San Lorenzo de El Escorial.

El Monasterio y su entorno natural le han permitido convertirse en uno de los Pueblos Mágicos de España. Pero esto no queda aquí, su casco urbano lleno de encanto, en el que destacan sus calles y viviendas empedradas, edificios con historias y parques y plazas que muestran la magnitud de una de las zonas más aclamadas de la sierra. La oferta cultural, más allá del Monasterio de San Lorenzo de El Escorial, se completa con museos, pequeñas galerías y eventos que muestran la riqueza de la región.

Rascafría

Situado en pleno Valle del Lozoya y rodeado de naturaleza, Rascafría destaca como uno de los pueblos más atractivos de la Comunidad de Madrid. Su riqueza en patrimonio histórico y artístico, junto con un entorno natural impresionante, lo convierte en un destino muy popular entre quienes buscan desconectar y sumergirse en la tranquilidad del paisaje. Es un pueblo que cuenta con todo tipo de posibilidades.

Entre sus principales reclamos se encuentra el Monasterio de Santa María de El Paular, un edificio histórico donde aún hoy se pueden adquirir dulces y productos típicos como licores, quesos o miel elaborados por los monjes de la zona. Para aquellos que buscan la foto ideal, el puente del Perdón se convierte en la mejor opción.

Recorrer el casco antiguo también ofrece muchas sorpresas, como el famoso Paseo Azul, un agradable trayecto por la zona urbana, o la Plaza de Trastámara, donde se alza la Casona, un edificio con una larga historia que, tras varias transformaciones, conserva el recuerdo de su pasado como hospital.

Puebla de la Sierra

Esta última opción, pero no menos importante, es uno de los pueblos más ocultos de la Sierra de Madrid. Sus estrechas calles, repletas de arte y naturaleza lo convierten en un entorno ideal para pasar un fin de semana, alejado de la capital. Su entorno se encuentra repleto de pinares que adornan el paso del río Puebla, que discurre a lo largo de la Sierra del Rincón, catalogada por la UNESCO como Reserva de la Biosfera.

La iglesia de Nuestra Señora Purísima Concepción, otro de sus grandes atractivos, se encuentra en pleno centro del pueblo. Durante la Guerra Civil quedó muy maltrecha, pero a día de hoy es considerado como uno de los enclaves más bonitos de la zona. En las proximidades se encuentra el Ayuntamiento, que da a la Plaza de Carlos Ruiz, ubicación de los eventos culturales de la localidad.

El Valle de los Sueños, un parque escultórico que invita a disfrutar y descubrir el arte paseando por la naturaleza, es un lugar único. Se puede visitar de jueves a domingo de 10:00 a 18:00 horas. A medida que se avanza en su recorrido, descubres la riqueza que envuelve a este paraje.