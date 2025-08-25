Tres años del cierre de la línea 7B de Metro: 200 personas han perdido sus hogares

Se cumplen tres años del cierre de la línea 7B del Metro de Madrid, que afecta el tramo entre San Fernando de Henares y Hospital del Henares. Este cierre, que comenzó el 24 de agosto de 2020, también se extendió durante el verano de 2024, afectando a Coslada desde la estación Barrio del Puerto.

Este cierre ha tenido consecuencias significativas en la movilidad de los residentes, especialmente en horas punta. Se ha incrementado el número de desplazamientos por carretera, tanto en vehículos privados como en transporte colectivo, generando más atascos y dificultando el tráfico en la zona.

Más de 200 personas sin hogar

Otra de las consecuencias de esta situación ha sido el drama social ocasionado. Más de 200 personas han perdido sus hogares debido a los daños estructurales causados por las obras del metro en San Fernando de Henares. Además, otras tantas familias siguen viviendo con grietas y daños en sus viviendas, lo que ha aumentado la incertidumbre entre los afectados.

El Ayuntamiento de San Fernando de Henares ha destacado que la Comunidad de Madrid, como única administración responsable de la línea 7B, aún no ha confirmado una fecha concreta para la reapertura de la línea. Este retraso sigue afectando a los vecinos, quienes exigen soluciones urgentes.

El alcalde de Coslada, Javier Corpa, ha subrayado que, aunque algunas familias ya han recibido indemnizaciones, estas no son suficientes y han tenido que recurrir a la vía judicial. Otras familias siguen esperando compensaciones, mientras muchos vecinos viven con la incertidumbre sobre el futuro de sus viviendas.

Archivo - Varias personas de la plataforma de afectados por las obras de la Línea 7B del metro de Madrid durante una manifestación pese a la prohibición de la Delegación del Gobierno, a 2 de mayo de 2023, en Madrid (España). / Carlos Luján - Europa Press - Archivo

A pesar de las dificultades, el Consistorio ha abierto canales de diálogo con las administraciones locales y regionales para tratar de encontrar soluciones. El alcalde ha afirmado que continuarán trabajando con plataformas sociales y asociaciones para hacer llegar las demandas de los afectados.

Pérdida de infraestructuras públicas en San Fernando de Henares

El cierre de la línea 7B también ha ocasionado la demolición de varios edificios públicos que prestaban servicios esenciales. Entre ellos se encuentran la Escuela Oficial de Idiomas, la Escuela Infantil El Tambor, el Centro Joven El Laboratorio y la Casa de la Mujer. El Ayuntamiento sigue exigiendo que se recuperen estos espacios y se construyan en otros emplazamientos para no privar a los ciudadanos de estos servicios esenciales.