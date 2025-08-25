Siete mercadillos imprescindibles de Madrid, según la revista Viajar: uno para cada día de la semana

El adiós del verano y la llegada de unas temperaturas mucho más agradables a Madrid favorecen las visitas a mercadillos. Famosos por sus artículos a precios rebajados en un ambiente agradable y entretenido. Si no tienes planes para estos últimos días de agosto, te recomendamos visitar estos siete mercadillos, uno para cada día de la semana.

Lunes: Mercadillo de Carabanchel alto

En el mercadillo ubicado en Carabanchel Alto se puede encontrar una gran variedad de productos, desde los más habituales como alimentos o prendas de vestir, hasta herramientas, accesorios para el hogar o maquinaria. Como la gran mayoría de mercadillos en la capital, tiene un horario de 9:00 a 14:00 horas. Tiene fácil accesibilidad por medio del metro, a través de la línea 11, en la parada Carabanchel Alto, pero también se puede optar por el bus con las líneas 139 y 34.

Martes: Mercadillo de Canillas

Situado en la calle Alcorisa, se encuentra este mercadillo todos los martes del año. En pleno barrio de Hortaleza, dispone de un centenar de puestos de comida, ropa y artículos propios de mercadillo. Al igual que en el caso del Mercadillo de Carabanchel Alto, su horario es de 9:00 a 14:00 horas. La línea 4 de metro ofrece una cómoda llegada a través de la parada Canillas, al igual que los buses de la línea 120 0 122.

Mercadillo solidario en Madrid. / Alba Vigaray / EPE

Miércoles: Mercadillo de Fuencarral

Una vez alcanzado el ecuador de la semana, la mejor de las opciones reside en el Mercadillo de Fuencarral. Destaca por su oferta en frutas y verduras, pero en este mercadillo también se pueden encontrar ropa, flores, elementos de decoración... Se encuentra en la Calle San Cugat del Vallés. La línea 10 de metro hasta la parada Fuencarral es la mejor opción. Su horario es idéntico al de los dos casos anteriores.

Jueves: Mercadillo de Plaza Elíptica

Uno de los mercadillos de mayor tamaño de esta lista se encuentra en Plaza Elíptica, donde se pueden encontrar hasta 150 establecimientos. Este mercadillo es ideal para comprar ropa y complementos. Y si tienes el don de rebuscar y hurgar entre montañas de ropa y zapatos puedes encontrar joyas a precio de ganga. Lo curioso y llamativo de este tipo de lugares es que nunca saber qué puedes encontrar.

Viernes: Mercadillo de la Almudena

El Mercadillo de la Almudena tiene lugar cada viernes del año en la Calle Gandhi. En él se puede encontrar todo tipo de artículos de mercadillo. Se puede acceder por metro, a través de la línea 7, bajando en García Noblejas, o por medio de la línea 2, en La Almudena, pero también con las líneas 70 y 109 de bus.

Sábado: Mercado de las Ranas

El Mercado de las Ranas abre los sábados, pero tiene truco: solo primer y tercer sábado de mes. Este mercado situado al aire libre fue creado por la Asociación de comerciantes del Barrio de las Letras para dar visibilidad a sus productos montando puestos en la calle. Se ponen a la venta artículos de moda, diseño y artesanía, muchos de ellos hechos a mano, por lo que sus precios son un tanto más elevados que en otros mercadillos de la capital Se encuentra en la calle Huertas esquina Calle San Sebastián, hasta la calle Huertas esquina calle Príncipe. Las paradas de metro más cercanas son Antón Martín (Línea 1), Estación del Arte (Línea 1), Sol (Línea 1, 2, 3), y se puede llegar en más de diez líneas de autobús.

Artículos a la venta en El Rastro. / Alba Vigaray / EPE

Domingo: El Rastro

El mercadillo más famoso de Madrid no podía fallar en este listado. En pleno corazón de la ciudad, más concretamente en el barrio de La Latina, todos los domingos del año se celebra este mercadillo con más de 400 años de historia. Es el mercadillo más grande de esta lista, cuenta con todo tipo de productos como ropa, alimentos, animales, cuadros, muebles... El mercadillo abre cada domingo de 9:00 a 15:00 horas, y las paradas de metro más próximas son La Latina (línea 5) y Embajadores, (línea 3), pese a que se puede acceder mediante un paseo desde el centro de la ciudad.