El pueblo más bonito de España para viajar en agosto está a 45 minutos de Madrid: palacios y jardines de cuento

No es un secreto. España no tiene nada que envidiarle a otros países de Europa. Si bien estos tienen monumentos dignos de visitar y localizaciones de ensueño, lo cierto es que en la península podemos encontrar nuestras propias versiones de ellos.

No hace falta que nos vayamos a Versalles para visitar el majestuoso palacio que de cora la ciudad o volar a Washington para impresionarnos con la cultura norteamericana. Aunque parezca mentira, hay un pequeño pueblo a 45 minutos de Madrid que te ofrece experiencias tan internacionales como te imagines.

Si hablamos de palacios, jardines y fresas, nos viene un nombre claro a la cabeza. Aranjuez lleva siendo interés turístico para los españoles y los extranjeros durante muchos años, y es que nadie se cansa de admirar su impresionante arquitectura y degustar su gastronomía.

¿Qué ver en Aranjuez?

Aranjuez es conocido como el Versalles español, gracias, principalmente, a su impresionante palacio. Esta residencia real situada a orillas del río Tajo fue construida y ampliada entre los siglos XVI y XVIII como emblema del poder de la monarquía española.

Además de este tesoro del Patrimonio Nacional, la localidad es muy popular entre los madrileños por su cuidado y original centro histórico en forma de cuadrícula, así como por el magnífico Jardín de la Isla y Jardín del Príncipe.

De hecho, se dice que visitar Aranjuez equivale a visitar la espectacular y grandiosa capital de Estados Unidos, Washington, pues esta se basó en el diseño previo del municipio para elaborar sus propias calles.

¿Cómo llegar a Aranjuez?

Si quieres llegar en un abrir de ojos a la localidad, lo mejor es que cojas un coche desde tu casa o desde el centro de Madrid y te desplaces a la localización deseada. Tardarás menos de 45 minutos en llegar y lo harás desde la comodidad de tu vehículo.

Por otro lado, si prefieres usar el transporte público y olvidarte de buscar aparcamiento una vez llegues ahí, la forma más habitual de llegar a Aranjuez desde Madrid es coger la línea del tren de Cercanías C3, que sale de las estaciones de Atocha, Puerta del Sol y Nuevos Ministerios.