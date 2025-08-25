El 36% de las plazas docentes de Secundaria y FP en Madrid no se ha cubierto

Las oposiciones docentes de 2025 para Secundaria y Formación Profesional (FP) han dejado sin adjudicar 3.818 de las 15.947 plazas convocadas, lo que supone el 23,8% del total en toda España, según datos del sindicato CSIF. En el caso de la Comunidad de Madrid, el número de plazas sin cubrir es de 1.138, lo que supone el 36,45% del total de 3.122 disponibles.

Son datos recopilados por el sindicato CSIF, cuyo presidente, Mario Gutiérrez, denuncia el hecho de que "una cuarta parte de las plazas a oposiciones hayan quedado desiertas por sí solo es grave". "Pero si le sumas una tasa de interinidad por encima del 30%, una falta de personal en ciertas especialidades o la baja atracción que tiene para los nuevos titulados en docencia, esto denota un problema para el sistema educativo español muy grave", explica en declaraciones a EFE.

Por región, la ciudad autónoma de Melilla ha registrado el porcentaje más alto de plazas desiertas (un 62,5 %). Baleares también cuenta con una de las tasas más altas de vacantes (54,9 %), seguida de Castilla y León (53,9 %). También superan la media nacional (del 23,8 %) la Comunidad de Madrid (36,45 %); Aragón (28,8 %) y Asturias (32,86 %).

En el otro extremo, las comunidades con menos plazas desiertas son Cataluña (5,25 %), Castilla-La Mancha (5,39 %) y Comunidad Valenciana (15,24 %). Cantabria y Ceuta han cubierto la totalidad de las vacantes. En 2025, Canarias y País Vasco no convocaron oposiciones docentes.

Especialidades con más dificultades

Las vacantes afectan sobre todo a asignaturas técnicas de Secundaria (Matemáticas, Física y Química, Tecnología) y a ramas de Formación Profesional, especialmente informática, ciencias de la salud y automoción.

En contraste, en el Cuerpo de Maestros de Primaria apenas se han registrado plazas sin adjudicar.

Según explica el sindicato, las vacantes serán ocupadas por profesorado interino, mediante la creación de listas extraordinarias en las especialidades más deficitarias, una práctica que denuncian como "habitual".