¿Mandas pedidos de Madrid a Estados Unidos? Así te afecta la nueva decisión de Correos

Desde este lunes, Correos dejará de aceptar temporalmente paquetes de bajo valor con destino a Estados Unidos y Puerto Rico. Esta decisión responde a la orden ejecutiva de Donald Trump que elimina la exención aduanera de hasta 800 dólares (684 euros) que se aplicaba hasta ahora a estas mercancías.

Así, la compañía, como el resto de servicios postales europeos, ha optado por suspender los envíos para poder adaptarse a tiempo a las nuevas exigencias.

La medida estadounidense establece que, desde el 29 de agosto, cualquier paquete con valor igual o inferior a 800 dólares deberá pagar aranceles. La cuantía dependerá tanto del precio de la mercancía como del país de origen, lo que obliga a todos los operadores internacionales a rediseñar sus procesos logísticos.

No más paquetes desde Madrid a Estados Unidos

Correos ha explicado que el margen de adaptación es muy reducido, ya que los detalles de la orden se comunicaron el pasado 15 de agosto. La norma obliga a recopilar nuevos datos aduaneros, coordinar la declaración de aranceles en origen y establecer conexiones con distintas instituciones.

La empresa asegura estar trabajando para encontrar una solución lo antes posible y garantizar la continuidad del comercio entre España y Estados Unidos.

¿Qué objetos puedo enviar desde Madrid?

Ahora, si tienes pensado enviar algo desde Madrid a Estados Unidos, tienes que saber que la suspensión afecta únicamente a los paquetes comerciales de bajo valor con destino a Estados Unidos y Puerto Rico, por lo que cartas, documentos, libros y regalos enviados entre particulares por un importe declarado menor a los 100 dólares (85 euros) se quedan fuera de la restricción.