Tu nombre (o el de quien tú quieras) puede acabar en un rombo de Metro de Madrid: así lo puedes conseguir

Si andas en búsqueda de un regalo original y novedoso estás de enhorabuena. Metro de Madrid te ofrece la posibilidad de regalar un símbolo personalizado que puedes encontrar prácticamente por cualquier calle de la ciudad. Se trata de la placa con la que se identifica cada una de las paradas de metro distribuidas a lo largo de la ciudad, pero esta vez tienes la posibilidad de personalizar a tu gusto con tu nombre, el de un amigo, familiar o pareja. Cabe recordar que, pese a que en otras ocasiones los nombres originales de algunas paradas de metro han sufrido transformaciones, se trata de un producto que ofrece Metro de Madrid a los consumidores y en ningún caso alguna parada se someterá a un proceso de cambio.

Este símbolo, diseñado por Antonio Palacios, forma parte de la estrategia de merchandising oficial que desarrolla el metro madrileño. Se vende como objeto de decoración personalizable, fabricado en láminas de aluminio, con unas medidas de 41,5 x 25 centímetros, tal y como se indica en la descripción del producto.

El artículo es customizable con nombres de hasta seis caracteres, algo que no ha sentado demasiado bien en el público general, que reclama una oferta mayor. Por otro lado, solo se ofrece un modelo: el clásico de color blanco, azul y rojo. Es decir: no se pueden encargar otras variantes como el de Chueca, que luce los colores de la bandera arcoíris del colectivo LGTBIQ+. Además, ya en otras ocasiones, Metro de Madrid ha llevado a cabo iniciativas como la de poner a la venta el nombre de la parada de metro de cada uno de los estadios de equipos profesionales de la Comunidad de Madrid.

¿Cuánto cuesta personalizar el rombo de Metro?

Habitualmente, personalizar estas placas tiene un coste de 34,95 euros, pero durante el verano la tienda está de rebajas y se puede adquirir por 31,46 euros hasta el próximo 31 de agosto en el portal web oficial de Metro.

El plazo de entrega desde que se realiza la compra ronda los diez días y no se admiten devoluciones al tratarse de un producto personalizado, a menos que exista algún error tipográfico a cargo de Metro de Madrid o durante el envío se hayan producido daños en el producto.

Además, desde la compañía avisan de que se guardan el derecho a "no realizar encargos que incluyan palabras malsonantes o que puedan resultar ofensivas".

Un modelo de éxito

Desde Metro de Madrid han desarrollado un programa de ventas que ha tenido ya un buen recibimiento en el gran público. Ejemplo de ello son las zapatillas para conmemorar el 105 aniversario, un modelo "inteligente" diseñado por Tito Customs con un coste de 94,95 euros, pero, pese a su precio, se agotaron en apenas unas horas y fueron un ejemplo más del trabajo que hay detrás del departamento de merchandising de una entidad tan importante como es Metro de Madrid.