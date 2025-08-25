Veranos de la Villa clausura su 41ª edición con un emotivo homenaje a Celia Cruz

La 41ª edición de Veranos de la Villa llegó ayer a su fin con un emotivo homenaje a Celia Cruz en el centenario del nacimiento de la legendaria cantante. El festival, organizado por el Área de Cultura, Turismo y Deporte del Ayuntamiento de Madrid, cerró siete semanas de intensa programación cultural con el espectáculo Celia Vive, protagonizado por la artista cubana Lucrecia.

El concierto, que se celebró en el Auditorio al aire libre Pilar García Peña del parque del Pinar del Rey, congregó a más de 1.800 personas que pudieron disfrutar del estreno en España de este singular homenaje a la "reina de la salsa". Durante la velada, Lucrecia interpretó algunos de los temas más emblemáticos del repertorio de Celia Cruz, incluyendo Quimbara, El yerberito moderno, Bemba colorá y La negra tiene tumbao. La artista estuvo acompañada por una orquesta compuesta por reconocidos maestros que recrearon fielmente los arreglos originales de la icónica cantante cubana.

Lucrecia, en los Veranos de la Villa. / CEDIDA

El espectáculo, único en el mundo y avalado por el Patrimonio de Celia Cruz, ofreció al público una noche cargada de emoción, nostalgia y el característico "azúcar" que definía a la artista homenajeada. La celebración combinó la alegría y el sabor de la música caribeña con el reconocimiento a una de las figuras más importantes de la salsa internacional.

Edición exitosa

Con este "broche de oro", Veranos de la Villa puso punto final a su 41ª edición, que se desarrolló entre el 7 de julio y el 24 de agosto. Durante estas siete semanas, el festival madrileño ofreció una amplia programación que abarcó múltiples disciplinas artísticas, incluyendo música, cine, danza, circo y teatro, consolidándose una vez más como una de las citas culturales más importantes del verano en la capital.