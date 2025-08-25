El mundo de la cultura, "en shock" tras la muerte de Verónica Echegui: "Su talento y cercanía quedarán en nuestra memoria"

El mundo de la cultura española ha reaccionado con enorme tristeza y shock ante la muerte de Verónica Echegui, a los 42 años, una de las actrices más destacadas del cine español. La noticia fue confirmada este lunes por la Unión de Actores a través de su perfil en la red social X (anteriormente conocida como Twitter).

En esa misma red social, la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) expresó sus condolencias a la familia y amigos de la actriz y guionista, recordando que Echegui era socia de la institución. "¡Que la tierra te sea leve, Verónica! D.E.P", reza el mensaje de la SGAE.

Despedida del cine español: reacciones de compañeros y amigos

El Festival de Málaga también se unió al dolor de la comunidad artística, destacando el talento y la cercanía de la actriz. "Con enorme tristeza despedimos a Verónica Echegui, actriz imprescindible del cine español y muy unida al Festival de Málaga a lo largo de toda su trayectoria. Su talento y cercanía quedarán siempre en nuestra memoria", señalaron en un comunicado.

Compañeros de profesión como Antonio Banderas lamentaron la pérdida, calificando al cine español como "un luto" tras la partida de Echegui, y enviaron su pésame a familiares y amigos. Otros actores, como Juan Diego Botto, expresaron estar "en shock" por la pérdida de una "gran actriz", mientras que Maribel Verdú recordó su alegría y energía en una emotiva publicación.

El impacto de su partida en la comunidad artística

La noticia de su fallecimiento ha dejado una profunda tristeza en todos los ámbitos de la cultura. La directora de cine Lucía Álvarez también expresó su dolor: "Verónica Echegui, te has ido muy pronto y con mucho por hacer", lamentó en X. De la misma forma, la escritora Lucía Etxebarria destacó su "belleza sobrenatural" y su inmenso talento, expresando su shock al enterarse de la noticia.

Paco León sale del tanatorio de La Paz tras el fallecimiento de la actriz Verónica Echegui / Jose Velasco / Europa Press

Paco León, amigo cercano de la actriz, compartió su consternación a su salida del tanatorio, donde amigos y familiares acudieron a despedirla el 25 de agosto. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, también expresó su pesar, destacando su talento y humildad. La ministra de Educación, Pilar Alegría, recordó el impacto de Echegui en su carrera y cómo Bigas Luna la lanzó al estrellato en Yo soy la Juani.

La carrera de Verónica Echegui: Cine, televisión y teatro

Durante su trayectoria profesional, Verónica Echegui brilló en el cine, la televisión y el teatro, destacándose en diversas producciones. Fue nominada en cinco ocasiones a los Premios Goya, tanto en categorías de interpretación como dirección, ganando el Goya a Mejor Cortometraje en 2022 por su obra Tótem Loba.

La actriz trabajó con importantes cineastas españoles como Bigas Luna (Yo soy la Juani), Belén Macías (El patio de mi cárcel), Icíar Bollaín (Katmandú, un espejo en el cielo), Álex Pina (Kamikaze) y Cesc Gay (Historias para no contar), entre otros.

Fallece la actriz Verónica Echegui a los 42 años / EUROPA PRESS

Además, Echegui fue una actriz internacional, participando en proyectos en México, Argentina, Italia y Estados Unidos. En este último país, formó parte de la serie Trust, compartiendo pantalla con actores de la talla de Donald Sutherland, Hillary Swank y Brendan Fraser.

Entre sus últimos trabajos, Echegui participó en la serie A muerte de Apple TV+, coprotagonizada junto a Joan Amargós. Su partida deja un vacío en el mundo de la cultura, pero su legado en el cine español y en el corazón de sus compañeros de profesión perdurará.