INCENDIOS
Tres Cantos (Madrid): guía urgente para no perder las ayudas ni el dinero del seguro tras el incendio
Se recomienda a todas aquellas personas cuyas propiedades cuenten con seguros, que actúen con inmediatez y presenten las reclamaciones en un plazo de siete días
A raíz de la última ola de incendios que ha azotado la península, numerosos ciudadanos lo han perdido todo. Miles de hectáreas de territorio español han sido convertidos en ceniza y, aunque haya todavía mucho por hacer, será ya este próximo martes cuando el Consejo de Ministros dará un paso y aprobará el primer paquete de medidas para conceder ayudas a vecinos y empresas.
Muchos afectados ya se preguntan cómo y cuándo llegarán estas ayudas, qué se puede reclamar o qué cubren. A pesar de que domicilios llenos de recuerdos lo hayan perdido todo, ahora sus dueños pueden tener la posibilidad de empezar de cero.
Ahora, se recomienda a todas aquellas personas cuyas propiedades cuenten con seguros, que actúen con inmediatez y presenten las reclamaciones --óptimamente-- en un plazo de siete días. Es fundamental documentar exhaustivamente todo lo perdido.
De todas formas, Enrique García, portavoz de la OCU, pone sobre la mesa que hay 40 días para una peritación e indemnización provisional y tres meses para que tenga el carácter definitivo.
¿Qué paquete de ayudas recibirá Madrid?
En Madrid, los incendios azotaron gravemente el municipio de Tres Cantos, donde la presidenta Isabel Díaz Ayuso ya adelantó un paquete de medidas que incluía la reparación de viviendas, contratación de personal para limpieza y recuperación de las áreas dañadas, reposición de ovejas de razas autóctonas a través del Imidra y una reducción de la tarifa del agua durante un año.
El Ayuntamiento de Tres Cantos asegura que las labores para recuperar la normalidad avanzan a buen ritmo y mantiene activo el dispositivo de asistencia a los afectados. En Soto de Viñuelas, por otro lado, continúa la retirada de escombros y restos, pero ya han concluido los trabajos de sustitución de luminarias.
Ayuso ha establecido que el próximo mes de septiembre estará firmado el convenio y, por ende, se podrán solicitar las ayudas. Paralelamente, los equipos de Iberdrola, Canal de Isabel II y Telefónica continúan con las actuaciones necesarias para restablecer los suministros en las zonas afectadas, trabajando estrechamente en coordinación con el Ayuntamiento y los vecinos.
