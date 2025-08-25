SUCESO EN MADRID
Un hombre grave tras ser atropellado por un VTC en Carabanchel
El varón ha sido trasladado al 12 de Octubre
Un hombre de mediana edad ha resultado herido de gravedad la madrugada de este lunes 25 de agosto tras ser atropellado por un vehículo VTC en la calle del General Ricardos de Madrid, según ha informado Emergencias Madrid.
Los hechos han ocurrido pasadas las 2 de la madrugada en la calle del distrito madrileño de Carabanchel. Por causas que aún se investigan, un hombre estaba cruzado la vía cuando ha sido arrollado por un vehículo de transporte con conductor (VTC).
Sanitarios del Samur-Protección Civil se han desplazado al lugar pasadas las dos de la mañana para estabilizar y trasladar grave al Hospital 12 de Octubre al varón atropellado en la citada calle del distrito madrileño de Carabanchel.
La Policía Municipal de Madrid se ha hecho cargo de la investigación del accidente.
