El Getafe vuelve a ganar fuera de casa y deja tocado a un pobre Sevilla

El Getafe, como ya hiciera en la primera jornada en Vigo ante el Celta (0-2), volvió a ganar como visitante en la segunda jornada, esta vez 1-2 al Sevilla, que dejó una pobre impresión y acumula su segunda derrota consecutiva tras perder también en Bilbao ante el Athletic (2-3).

Adrián Liso, con dos tantos, uno en cada parte, logró los goles del Getafe. El segundo gol llegó para desequilibrar el empate que se produjo en propia meta por Juan Iglesias al borde del descanso, lo que dio algo de ilusión a un Sevilla que nunca estuvo a la altura para cambiar el rumbo del partido.

En este inicio de campeonato, con el mercado de fichajes aún abierto y con problemas de inscripciones muy presentes en ambos clubes, hasta última hora se mantuvieron las incógnitas sobre qué futbolistas podrían estar disponibles.

El partido también marcó el debut del técnico argentino Matías Almeyda en el banquillo del Sánchez-Pizjuán tras debutar la semana pasada como entrenador sevillista en San Mamés con una derrota, aunque sin que el equipo diera malas sensaciones.

José Bordalás, por su parte, afrontó esta segunda cita oficial del curso, otra vez como visitante, después de un rotundo 0-2 ante el Celta, confirmando que la formación madrileña mantiene unas buenas estadísticas fuera del Coliseum.

Con estos condicionantes, fue titular el extremo suizo Rubén Vargas, inscrito horas antes por el Sevilla, que ocupó el presumible lugar del suizo Djibril Sow, lesionado el domingo en el entrenamiento. Mientras tanto, en el Getafe, el delantero nigeriano Chrisantus Uche fue titular, a pesar de que el club está a punto de traspasarlo.

Uche estuvo batallador con los centrales del Sevilla, pero fue el equipo local el que tomó la iniciativa, buscando la puerta defendida por David Soria. Sin embargo, fue Adrián Liso quien estuvo más acertado, sumando su segundo gol en esta temporada.

El futbolista del Getafe, en la primera ocasión que tuvieron, aprovechó la salida de un córner, probó suerte y contó con la colaboración de un rebote que despistó al meta noruego Orjan Nyland, poniendo el 0-1 al cuarto de hora de juego. Esto trastocó los planes del Sevilla y reforzó los del Getafe.

El Getafe controló perfectamente la situación, evitando que el Sevilla creara demasiado peligro, y no renunció a sorprender a un equipo local desdibujado. Esto se hizo evidente cuando Lucien Agoumé y Akor Adams se estorbaron mutuamente en un remate de cabeza en la recta final de la primera parte.

A pesar de ello, en el minuto 45, el canterano Juanlu dio un gran pase desde la derecha al segundo palo, por donde entró el lateral de la cantera José Ángel Carmona, quien, con la colaboración del rival Juan Iglesias, logró el empate. Milagrosamente, el Sevilla salvó el empate antes del descanso, ya que el Getafe tuvo una triple ocasión para poner el 1-2 en la misma jugada.

En la segunda parte, Liso volvió a marcar, con su tercer gol de la temporada, al definir perfectamente ante la fragilidad defensiva del Sevilla, dejando al equipo de Almeyda nuevamente a merced del adversario.

Con el paso de los minutos, y con cambios de futbolistas y la necesidad de empujar, el Sevilla tuvo algunas ocasiones para marcar, como un remate al poste de Isaac Romero o un gol anulado por fuera de juego a Akor Adams. Sin embargo, el Sevilla fue incapaz de cambiar el resultado, y el Getafe mantuvo el control durante todo el encuentro.

Ficha técnica:

Sevilla : Nyland; Juanlu (Pedrosa, m.85), Castrín, Kike Salas, Carmona; Agoumé, Gudelj; Lukébakio, Vargas (Peque, m.57), Ejuke (Isaac Romero, m.66); y Akor Adams.

: Nyland; Juanlu (Pedrosa, m.85), Castrín, Kike Salas, Carmona; Agoumé, Gudelj; Lukébakio, Vargas (Peque, m.57), Ejuke (Isaac Romero, m.66); y Akor Adams. Getafe: David Soria; Juan Iglesias, Djené, Domingos Duarte, Diego Rico, Davinchi; Mario Martín, Luis Milla (Ismael, m.95), Mauro Arambarri; Adrián Liso y Chrisantus Uche.

Goles:

0-1, m.15: Liso

1-1, m.45: Juan Iglesias (en propia meta)

1-2, m.51: Liso

Árbitro: Isidro Díaz de Mera (Comité Castilla-La Mancha).

Amonestaciones: Carmona (m.57), Peque (m.72), Arambarri (m.66), Mario Martín (m.75). También tarjeta amarilla a un asistente de Bordalás (m.81).

Incidencias: Partido de la segunda jornada de LaLiga EA Sports disputado en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán ante 36.697 espectadores, entre ellos un centenar de seguidores visitantes. Se homenajeó al central francés Loïc Badé, que dejó el Sevilla la pasada semana, y se guardó un minuto de silencio en homenaje a los socios fallecidos durante la temporada anterior, que se hizo extensivo a José Ramón Cisneros Marcos, exdirectivo del Sevilla.