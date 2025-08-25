El Getafe busca dar continuidad a su buen inicio de Liga visitando a un Sevilla en cuadro

Sevilla y Getafe cierran este lunes la segunda jornada de LaLiga EA Sports en un duelo marcado por el problema de los jugadores no inscritos debido al tope salarial, cinco en los andaluces, que buscan su primer triunfo con el técnico argentino Matías Almeyda, y hasta seis en los madrileños, que quieren repetir victoria tras ganar 0-2 en Vigo.

Con la segunda jornada liguera ya empezada, al club sevillista le faltan por inscribir ante LaLiga a dos refuerzos del pasado invierno: el suizo Rubén Vargas y el nigeriano Kelechi Iheanacho, y a sus tres fichajes estivales: el chileno Gabriel Suazo, Alfon González y el meta griego Odysseas Vlachodimos. En el Getafe sufren la misma situación Kiko Femenía, Juanmi, Abqar, Neyou, Javi Muñoz y Álex Sancris.

Los técnicos Almeyda y José Bordalás han expresado su preocupación por esta circunstancia, pero también han puesto en valor a los jugadores con los que ahora cuentan y, a la espera de que alguno de ellos pueda ser inscrito a tiempo, como el caso del suizo Vargas en el Sevilla, han abogado por dar confianza a los que actualmente tienen disponibles.

El Sevilla, ya sin Badé

En el conjunto hispalense, el estreno del entrenador argentino en el Sánchez-Pizjuán, algo que ha dicho que le tiene "entusiasmado" para intentar dar una primera alegría a la afición, llega después de que el equipo cayera en el debut liguero ante el Athletic Club (3-2) en Bilbao, a pesar de igualar un 2-0 en un gran segundo tiempo, por un fallo defensivo en el tramo final.

El delantero nigeriano del Getafe Christantus Uche celebra tras marcar su gol al Celta de Vigo durante el partido de LaLiga disputado este domingo en el estadio de Balaídos en Vigo. EFE/ Salvador Sas / Salvador Sas / EFE

La idea de Almeyda es mantener el buen juego desplegado en muchas fases del choque en San Mamés y corregir los defectos y las desconexiones que se vieron en la primera jornada ante un rival, el Getafe, al que elogió por su buen arranque de Liga en Vigo. Además, espera que las gestiones del club para inscribir al menos a Rubén Vargas den resultado.

La defensa sevillista ha sufrido, además, una baja muy sensible por el traspaso esta semana de su líder, el francés Loïc Badé, al Bayer Leverkusen, lo que por ahora tampoco ha resuelto el grave problema de tener el límite salarial agotado, algo que también impide al club andaluz cerrar nuevos fichajes.

Uche, convocado

Con la duda de si se concreta o no la inscripción de Vargas, para lo que se aguardará al mismo lunes, se prevé que el bonaerense repita once, pues, además, cuenta con pocos efectivos para hacer variaciones. Si finalmente el suizo puede jugar, lo haría en la media punta y su compatriota Sow retrasaría su posición para relevar al serbio Gudelj.

El equipo madrileño dejó de lado los apuros que padeció en el tramo final de la temporada anterior con una convincente e inesperada victoria en Vigo, contra el Celta. Sobre todo por la situación en la que llegó el Getafe, con una plantilla cogida con pinzas y sin capacidad para completar una expedición en condiciones. Acudió con solo trece integrantes de la primera plantilla.

Las dificultades para inscribir a todos los componentes del plantel complica el panorama del conjunto azulón que vuelve a ejercer de visitante en esta segunda jornada de LaLiga. Con la competición ya iniciada, el club que preside Ángel Torres tiene pendiente de oficializar a futbolistas como Kiko Femenia, Juanmi, Agqar, Neyou, Javi Muñoz o Alex Sancris. Por eso, Bordalás, el hombre milagro, tiene que recurrir a jugadores de las categorías inferiores de la entidad para completar la citación e, incluso, adecuar el once titular.

Es una situación que no puede manejar Bordalás. Es un asunto de oficina. Respecto a la primera jornada el técnico recupera a Domingos Duarte, que se perdió el anterior encuentro por estar suspendido.

Está amparado en el talento del nigeriano Chrisantus Uche, a quien el club pretende traspasar para desahogar económicamente su situación y poder inscribir a gran parte de los hombres con este tema pendiente. Mientras, Bordalás rentabiliza los recursos del africano y todo lo que aporta al equipo. Fue clave en Vigo y lidera al combinado azulón este lunes, en el choque que completa la jornada.

"Es un jugador importantísimo y diferente", subrayó Bordalás. "No tenerlo nos privaría de cosas que nos da; sería una pérdida importante", indica el técnico que asume el posible adiós de su jugador.

Sobre los jugadores no inscritos, agregó : "Poco podemos decirles, que estén tranquilos y que estén trabajando. Hemos conseguido tener un buen inicio en el primer partido, pero de eso no se vive. No conozco a ningún equipo que ganando un partido vaya a conseguir los objetivos. Tenemos una plantilla competitiva y todos van a intentar ayudar. Va a ser complejo y difícil".

El Getafe pretende lograr por segunda vez en su historia dos victorias seguidas en sus primeros compromisos de LaLiga. El combinado azulón, que ha ganado ocho de sus últimas doce salidas en LaLiga, pretende acentuar su buena línea como visitante.