Los católicos 'queer' abandonan Madrid con la cabeza alta y el beneplácito del Arzobispo: "No somos heterosexuales defectuosos"

Tras cuatro días de conferencias, talleres, oraciones y actividades en la capital, la quinta asamblea de la Red Global de Católicos Arcoíris ha celebrado este lunes su acto de clausura. Al igual que en Roma (2015), Dachau, Alemania (2017), Chicago (2019) y México (2022), cientos de feligreses LGTBI+ se han congregado para debatir y poner en común el futuro de la comunidad en la iglesia católica. “Ha sido un encuentro muy bonito y emocionante con participantes de los cinco continentes. Hemos tenido la oportunidad de hablar y tomar conciencia de todo lo que se ha logrado, pero también de todo lo que queda por hacer”, señala Julián Muñoz, coordinador de Entrelazados (relaciones exteriores de CRISMHOM).

En un comunicado, la organización ha expresado “gratitud” y “alegría” por el encuentro. “No solo ha sido el evento más numeroso de la historia de la GNRC -con más de 160 participantes en representación de más de 35 grupos católicos LGTBI+ de África, Asia, Australia, Europa, América Latina y América del Norte-, sino también un espacio profundo de oración, aprendizaje, diálogo y celebración”, señalan. Ha supuesto, además, la conmemoración del décimo aniversario de la agrupación global, así como una “renovada llamada a seguir trabajando juntos por una iglesia inclusiva, justa y centrada en el Evangelio”.

Los 160 participantes pertenecen a 35 grupos católicos LGTBI+ de África, Asia, Australia, Europa, América Latina y América del Norte. / ALBA VIGARAY

Estructuras inclusivas

La organización en España, a cargo de CRISMHOM e Ichthys, reconoce haber crecido durante los meses previos a la celebración, así como contribuido a una Iglesia “que acoja verdaderamente a todas las personas”. “Hemos experimentado la fuerza transformadora de la oración compartida, el diálogo sincero y la diversidad que enriquece a nuestras comunidades. Continuaremos trabajando por las estructuras inclusivas, una atención pastoral adecuada y una participación auténtica de las personas y familias LGTBI en todos los ámbitos de la Iglesia”, suman.

Muñoz lo tiene claro. Es un momento crucial en el que la insistencia juega un papel importante. “No queremos ser especiales, sino ser adultos en la fe, estar en la iglesia con nuestras voces, experiencias, dones, al servicio de la comunidad. Que se nos escuche y acoja, que los movimientos conservadores y los obispos que nos rechazan sean conscientes de nuestra presencia y se olviden de decirnos que somos una ideología, personas equivocadas o heterosexuales defectuosos”, sostiene.

La clave, en su opinión, es ser consciente de todos los avances que han acontecido en los últimos años sin olvidar que, en cualquier momento, se puede producir un retroceso: “Escuchando el relato de otras personas de Nigeria te das cuenta de que esto era exactamente igual en España hace 50 años. Esperamos que el mundo avance, pero nada impide que europeos y americanos podamos volver hacia atrás”. Escuchar testimonios de quienes, al otro lado del mundo, viven una realidad completamente diferente, hacen a Julián replantearse muchas cosas. “Te cuentan que por tener una conversación de WhatsApp pueden perder su trabajo o acabar en la cárcel, te das cuenta de que las iglesias no protestan contra el pecado, sino que odian a las personas LGTBI+”.

Contra la discriminación

Tienen mucho que aportar, dicen. En la celebración de este domingo, la más importante del encuentro, tuvieron lugar cantos, lecturas y testimonios. “Uno se da cuenta de que si la iglesia nos diera la oportunidad de testimoniar este tipo de celebraciones y de vernos, a lo mejor serían más conscientes de lo que somos y de lo que podemos aportar”, añade. La reunión global que ha tenido lugar en la capital contaba con el apoyo de José Cobo, arzobispo de Madrid y fue él mismo quien dedicó unas palabras a la agrupación durante las jornadas. “Su comunicado fue muy significativo para nosotros. Algunos lo consideran insuficiente, pero hay que leerlo. Es muy importante que el vicepresidente de la conferencia episcopal española haya dicho que la iglesia no puede sumarse a las discriminaciones, que están para escuchar y que debemos avanzar juntos”, expresa Muñoz.

Christopher, mexicano y uno de los presidentes salientes de esta asamblea, resalta que su compromiso siempre será sentarse en la mesa de Cristo. “Hemos experimentado la alegría de la comunión y la presencia del Espíritu Santo. Aún quedan varios obstáculos en el camino, como los desafíos de la discriminación en algunas regiones, la necesidad de una mayor inclusión de personas trans y una mayor visibilidad de las personas queer en la iglesia, especialmente como participantes activos en el Sínodo Universal”, mantiene. Han sido, en definitiva, unos días para estrechar lazos y conocer otras realidades. Un coro rociero ha clausurado el encuentro: “Es muy bonito ver a un filipino, una india, un keniata, un nigeriano y una canadiense maravillados, dando palmas y cantando la salve rociera a pleno pulmón”. Eso, dice, resume lo que han sido estos cuatro días.