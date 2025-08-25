Los bomberos forestales de Madrid reanudan su huelga indefinida mientras Gobierno y Comunidad se culpan mutuamente

Los bomberos forestales de la Comunidad de Madrid han vuelto este lunes a la huelga con "carácter indefinido" que suspendieron ante la crisis desatada por los incendios en gran parte de España, aunque destacan que deben cumplir unos servicios mínimos del 80%. Afirman que el conflicto se mantendrá mientras no tengan "algo firme y claro" y, sobre todo, un "compromiso real" de la empresa concesionaria Tragsa de negociar un convenio con mejoras en sus condiciones de trabajo. Mientras tanto, el Gobierno regional y el estatal se tiran los trastos a la cabeza y se culpan mutuamente de ser los causantes del problema.

El secretario general del PP madrileño, Alfonso Serrano, ha expresado su apoyo a las reivindicaciones de los forestales para que "los trabajadores consigan las mismas condiciones que los brigadistas forestales de toda España". El gobierno regional "lo que hace" es "contratar un servicio a Tragsa", que es quien paga la "nómina" de las brigadas forestales, no el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso.

El alcalde de Tres Cantos, Jesús Moreno García, ofrece declaraciones a los medios; a su lado el secretario general del PP, Alfonso Serrano, y El alcalde de Colmenar Viejo, Carlos Blázquez . / EP

Sin embargo, el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, exige a la Comunidad de Madrid que mejore las condiciones laborales de los bomberos forestales y que asuma su responsabilidad con estos profesionales. “Es el momento de que la Comunidad de Madrid asuma su responsabilidad y dé una buena respuesta como la que merecen los profesionales”, ha afirmado Martín.

Estabilizar la plantilla

En este toma y daca, los sindicatos convocantes de la huelga dicen ver "con buenos ojos el anuncio de la Comunidad el viernes pasado de estabilizar a la plantilla todo el año y el plan de infraestructuras para mejorar nuestras bases; también que se aplique la Ley estatal del Bombero forestal el 1 de enero, ya que por imperativo ilegal no les queda otro remedio que aplicarla".

Pero "la huelga se mantiene a la espera de la reunión tripartita del próximo jueves", una cita en la que puede estar la solución del conflicto y a la que están llamados la Comunidad de Madrid, la empresa pública estatal Tragsa y los sindicatos Firet, UGT y CGT.

Aunque "es cierto que Tragsa no puede negociar el convenio sectorial", los sindicatos llevan "ocho meses pidiendo que la empresa estatal negocie un convenio de centro de trabajo, del que son perfectamente capaces y que cumple la normativa".

Oportunidad

De cara a esta reunión, el popular Serrano se muestra conciliador: "La Comunidad lo que puede hacer es jugar ese papel de intermediario y si en esas negociaciones lse plantea a Comunidad tiene que aportar algo más porque tiene que pagar un servicio que vale más, evidentemente eso es una cuestión entre administraciones".

También el delegado del Gobierno dice acudir con buen talante : “Estoy esperanzado, es una oportunidad para el progreso". Sin embargo, insiste en "que quien tiene que tomar la decisión de mejorar las condiciones es la Comunidad de Madrid”.

“Confío en que, esta vez, la Comunidad deje de confundir a la ciudadanía y asuma responsabilidades mejorando las condiciones en las que trabajan esos profesionales”, ha dicho Martín.

Desde el comité de empresa han dejado claro "que, si después de la reunión del día 28 la situación no avanza en ningún sentido, la huelga va a seguir y las acciones y protestas van a volver a producirse".

Los sindicatos pretenden "llenar las calles otra vez" y ya están "trabajando para una posible gran manifestación de bomberos forestales de toda España en Madrid, porque la situación en todo el sector está muy mal".

Las comunidades autónomas "hacen muchas declaraciones rimbombantes de que van a mejorar, van a introducir dinero, pero la realidad es que los bomberos forestales de España, prácticamente en todas las comunidades, viven en la precariedad absoluta", concluyen los brigadistas.

Desde hace dos días, los bomberos madrileños mantienen "una brigada aerotransportada y medios terrestres ayudando en los incendios de Castilla y León", por lo que estos profesionales no podrán "ejercer su derecho de huelga para apoyar a estas comunidades y esos pueblos", explican los sindicatos convocantes.