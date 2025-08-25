Ana Guerrero, fundadora de Dicha&Hecho: "Buscamos reducir los tóxicos y plásticos y la huella de carbono de los productos de limpieza con precios asequibles"

¿El medio ambiente es el gran olvidado de la sociedad?

Creo que los grandes retos planetarios actuales como la crisis climática, la pérdida de biodiversidad y la contaminación de suelos y océanos no son un problema prioritario para la mayoría de la sociedad, aunque suponen la mayor amenaza para nuestra especie. Hay muchas personas que no se pueden parar a pensar en estos temas porque viven vidas muy precarias que son el producto de nuestro actual sistema económico. Pero también hay una minoría creciente de personas que desde la ciencia, la educación, el activismo, el consumo, las políticas públicas y las empresas están tratando de frenar las peores consecuencias de los retos planetarios con sus acciones y prácticas. Eso es esperanzador.

¿En qué consiste exactamente su proyecto?

“Dicha&Hecho” es un proyecto sin ánimo de lucro de divulgación científica e innovación para la sostenibilidad en el sector de los productos de limpieza. Somos la primera marca de productos de limpieza ecológicos líquidos envasados en cajitas de cartón recicladas. Nuestra pequeña marca de producción ecológica financia el proyecto de comunicación científica. La misión de nuestra marca es reducir los tóxicos y plásticos y la huella de carbono de los productos de limpieza convencionales con precios asequibles que pueda pagar una mayoría. El objetivo de nuestro programa formativo es promover una cultura climática y científica en torno a los retos planetarios y dar herramientas y recursos para pasar a la acción en nuestra vida cotidiana.

¿Qué productos venden?

Tenemos desde detergente, friegasuelos, multisuperficies o limpiabaños ecológicos, a estropajos vegetales, jabón lavavajillas a mano o quitamanchas 100% de aceite de oliva.

¿Y cómo decidió dar el paso de sacarlo adelante?

Aunque mi conciencia ecologista viene desde niña, durante una etapa que trabajé en una consultoría de ciencia e innovación tras la tesis doctoral, me crucé con proyectos de consumo responsable que junto a varios viajes me inspiraron para emprender en el sector de los productos de limpieza, para el que no había ni hay aún alternativas eficaces, ecológicas y con valor social. Una amiga, Irene, fue la que me empujó. En ese momento yo no me veía como emprendedora ni empresaria y fue su ánimo el que me impulsó a fundar Dicha&Hecho. Tres años después salimos al mercado, en 2020, justo con la pandemia. Durante ese tiempo realicé un proyecto de innovación para identificar formas de envasar más respetuosas, fórmulas menos tóxicas, identifiqué a proveedores nacionales, trabajé la propiedad intelectual de la marca, creé alianzas para el diseño de la marca y de los productos. Toda una aventura dura y emocionante.

La sostenibilidad también tiene que ver con la eficacia: un producto que no es eficaz va a necesitar más agua y más producto para quitar las mismas manchas

¿Todos sus productos están certificados como ecológicos?

Nuestro detergente, friegasuelos, multisuperficies y limpiabaños tienen el sello ecológico europeo Ecolabel, el único sello de iniciativa pública, regulado por la Comisión Europea con base en la evidencia científica publicada. Es el único sello que, además, obliga a realizar pruebas de eficacia, porque la sostenibilidad también tiene que ver con la eficacia: un producto que no es eficaz va a necesitar más agua y más producto para quitar las mismas manchas. Nuestros estropajos están hechos de luffa, una planta de la familia de las calabazas, de cultivo ecológico. Nuestro jabón lavavajillas a mano y quitamanchas es con una fórmula tan sencilla 100% de aceite de oliva que no vemos necesario obtener un sello ecológico por ahora. Diseñamos todos nuestros productos siguiendo cuatro ejes de sostenibilidad: alargar la vida de los recursos, dar mejores alternativas al plástico, reducir la huella de carbono y proteger los suelos y los océanos.

¿Solamente venden productos de limpieza?

Sí, ahora sí.

¿Se plantean o han llegado a plantear sacar algo más de otro ámbito?

No nos cerramos a nada pero por ahora el sector de los productos de limpieza es el sector de consumo básico que consideramos que necesita innovar en sostenibilidad.

El detergente ecológico de Dicha&Hecho. / Alba Vigaray

¿Y los envíos también los hacen de manera sostenible?

Sí, priorizamos empresas de envíos con flota eléctrica, reutilizamos cajas y rellenos para las cajas cuando es posible, tratamos de sacar los pedidos en un mismo día para que no tengan que ir varias veces a recoger y además somos la única empresa a nivel nacional, y probablemente mundial, que da la opción a sus clientes de embalar sus palés con film hidrosoluble en vez de con metros de plástico. No vendemos en Amazon para cuidar de nuestros distribuidores y porque pensamos que su modelo empresarial no es compatible con la sostenibilidad.

¿Usted siempre ha mirado por el cuidado del planeta en su día a día?

Yo creo que nadie nace con un impulso de destruir la Tierra, sería realmente antinatura porque va en contra de nuestra supervivencia. Sobre lo que tenemos que reflexionar es sobre qué pasa entre el nacimiento y la edad adulta para que cuidar del planeta deje de ser troncal en nuestra vida. Desde niña he sentido el sufrimiento animal como propio y dentro de mi familia hemos apoyado a organizaciones ecologistas, siempre ha sido un tema con el que estaba en contacto.

En Alemania y Francia los productos ecológicos ya llenan los lineales de supermercados convencionales. Ahora necesitamos que aquí ocurra lo mismo

¿Y qué es esa iniciativa de De Cañas Por La Tierra que tienen en su web?

Dentro de nuestro programa de divulgación está nuestro Lab4Future, un laboratorio de ideas con vocación pedagógica para ESO y Bachillerato para la concienciación ecosocial ante los actuales retos planetarios por el que ya han pasado más de 600 alumnas y alumnos. Este programa pretende generar un espacio de reflexión, formación y juego donde el alumnado practique el método científico, el pensamiento crítico, la escucha activa y la argumentación para impulsar una ciudadanía y unos liderazgos que construyan un mundo justo y sostenible. Nuestro programa también está orientado a personas adultas; imparto muchos talleres de emprendimiento ecosocial, hábitos de consumo responsable y retos planetarios en organizaciones, universidades, centros culturales... Participo en mesas redondas y otros espacios de reflexión sobre estos temas. Nuestro programa científico de reflexión y divulgación ciudadana, De Cañas Por La Tierra, reúne a científicas y científicos con la ciudadanía.

¿Acabarán consiguiendo el reto de que la gente normalice utilizar productos que no dañen el medio ambiente antes que los convencionales?

La tendencia nos muestra que sí es posible que los productos ecológicos se normalicen. En Alemania y Francia los productos ecológicos ya llenan los lineales de supermercados convencionales. Ahora necesitamos que aquí ocurra lo mismo. Nos hemos comprometido a mantener nuestro margen y a bajar los precios cuando se produzca un aumento de la producción que reduzca el precio de nuestras materias primas, así es como vamos a conseguir democratizar nuestros productos. Pero esto no podemos conseguirlo solas, necesitamos un aumento en la distribución y que mucha gente compre nuestros productos; es un esfuerzo colectivo de nuestra marca, la distribución y la gente.