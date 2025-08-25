3.000 corredores participan en el encierro nocturno de San Sebastián de los Reyes

Durante tres minutos y 11 segundos, una multitud de 3.000 corredores ha conducido esta noche a los toros de la ganadería Peña de Francia hasta los corrales de la Plaza de Toros de San Sebastián de los Reyes. Según Carlos Bolarín, concejal de Seguridad y Festejos de la localidad madrileña, 50.000 personas han contemplado el encierro nocturno que ha dado comienzo a las 22.00 horas de este lunes. Es uno de los principales reclamos de las populares fiestas de Sanse en 2025.

En el primer encierro, ayer por la mañana, los corredores fueron alrededor de 2.200, y el público asistente, la mitad, 25.000, según los datos aportados por Bolarín.

El encierro a la luz de las farolas es uno de los actos con los que se conmemoran los 500 años de existencia de un festejo que ha resistido a guerras y a epidemias y que cada vez parece tener más éxito.

A pesar de la gran afluencia de público al encierro nocturno y al elevado número de participantes, no se han reflejado incidentes relevantes. Incluso uno de los toros que se ha quedado rezagado, en lugar de provocar momentos de peligro ha servido para que muchos de los mozos pudieran lucirse a gusto y demostrar sus habilidades. El año pasado, en cambio, se contabilizaron 22 heridos.

Pedro Martínez, jefe Protección Civil ha destacado que ha sido un encierro muy limpio a pesar de la cantidad de corredores.

Imagen del encierro de la mañana del lunes. / EFE

La carrera de esta mañana, con toros de La Palmosilla, ha durado 1:40 minutos hasta que los animales han llegado a la plaza y 1:50 minutos hasta que han entrado en los corrales. Se ha saldado esta mañana con siete heridos, todos leves aunque dos han sufrido traumatismos severos, en la cabeza y tórax, y han sido trasladados al Hospital Infanta Sofía.