Yola Berrocal, la 'sex bomb' que sedujo al padre Apeles y se recicló profesionalmente como representante

“El pecado oculto del padre Apeles”. Así titulaba la revista Diez Minutos uno de sus reportajes de portada de principios de 1998. En él aparecían el padre Apeles y una exuberante morena de ojos verdes dándose el lote sobre el capó de un coche. A él ya lo conocíamos de sobra. Entonces era habitual verlo sacando a pasear su lengua viperina por tertulias radiofónicas y espacios de debate-espectáculo como Moros y Cristianos, emitido en Telecinco. Fue al convertirse en un personaje popular cuando los periodistas escarbaron en su vida personal y descubrieron que el catalán tenía 11 años cuando ingresó en el seminario por voluntad de sus padres, que fue ordenado en 1993 por una iglesia de Roma, y que antes de ganarse el pan en los medios, vivía de sus ingresos como abogado y traductor. En cambio, su acompañante en aquellas picantes imágenes era bastante desconocida cuando el mundo supo de aquel efímero pero intenso romance que casi hace colgar los hábitos al cura.

De pronto, tras llegar a los kioscos aquel número de Diez Minutos, Yola Berrocal se convirtió en la mujer más buscada de España. En ese momento tenía 27 años y aspiraba a triunfar como actriz. Poco antes, la de Ciudad Real había aparecido sin acreditar en Airbag (1997), de Juanma Bajo Ulloa, la película española más taquillera de 1997, y en Atómica (1998), disparatada comedia de Alfonso Albacete. También decía ser bailarina profesional, aseguraba haber salido en el programa matinal de Hermida (“iba de modelo”) y estaba trabajando en televisión en Risas y estrellas, un programa de entretenimiento familiar conducido por José Luis Moreno, cuando aquellas fotos con el padre Apeles la pusieron en el disparadero. Prácticamente de la noche a la mañana, Yola empezó a recorrer redacciones de revistas y platós para sacar tajada del asunto y publicitarse.

Yola Berrocal, como concursante de 'Hotel Glam'. / ARCHIVO

En marzo del 98 ya acaparaba la portada de Interviú, a la que explicó cómo había surgido lo suyo con el cura. Por lo visto se conocieron durante la presentación de un libro de Apeles, a través de unos amigos comunes, y fue él quien le pidió el número de teléfono porque, decía ella, “a mí, mi educación religiosa me impedía dar el primer paso” (aunque unas líneas más abajo matizaba que era “creyente, pero no practicante”). Cuando le preguntaron por el tiempo que tardó Apeles en proponerle pasar a mayores, Yola respondió que eso sucedió “el primer día que nos citamos para salir a solas” y que en ese momento “se me rompieron todos los esquemas, todo lo que tenía pensado acerca del sacerdocio”. A esto añadió cosas como que, por la forma en que se comportaba, se notaba que su amante era “un hombre necesitado de cariño y que quiere aprender cosas nuevas”, y claro, el cura la demandó por sus indiscreciones.

Pero la demanda no afectó demasiado a una Yola que desde ese momento se dedicó a no perderse ni una sola fiesta organizada por famosos, a salir lo más posible en las revistas y a divertirse con hombres de todo pelaje. “He estado con unos doce famosos, entre deportistas de élite y actores, y solo han salido dos publicados. Yo podría salir en el ¡Hola¡”, dijo. Y aunque nunca llegaría a salir en la revista decana del corazón, sí apareció varias veces enseñando las tetas en Interviú, que en sus buenos tiempos le llegó a pagar 50.000 euros por un posado. En esos primeros años de fama, Yola se sometió a varias operaciones de aumento de pecho y presumió de ostentar el título de mujer con más busto de nuestro país. “Con seis años, ya me ponía naranjas en el traje de bailarina. Siempre quise tener este pecho realmente, ni más ni menos. No por la gente, sino por mí misma”.

Llamó la atención de Warhol

Precisamente fue en Interviú donde Ángel Antonio Herrera comentó en 2000 que la ciudadrealeña le habría hecho mucha gracia a Andy Warhol, quien habría visto en ella “a la famosa sin oficio, a la famosa en estado puro, a la famosa que no da palo al agua”. Y también subrayó que, cada vez que abría la boca, que era bien a menudo, Yola “aportaba un nuevo vocablo al castellano”. En lugar de árbol genealógico decía árbol ‘ginecológico’, y una vez, después de dar la mano al rey Juan Carlos, le hicieron una entrevista en la que dijo que era ‘anárquica’ en vez de monárquica. “Es desesperantemente natural”, apuntaba el periodista y escritor. “Desconcertantemente agradecida. Logró pronto la simpatía de los cronistas de lo suyo, que es vivir del aire de la noche, sin montar escándalos de ingle, lucir modelazos Versace o hacer algún papelito de mérito, en serie o película, que es su gran ilusión, aún pendiente. Ha ejercido con entusiasmo de relaciones públicas, y disparata en algunas radios, como cronista imposible”.

Sonia Monroy y Yola Berrocal, en la época de Sex Bomb. / ARTIGAS

De su carrera como actriz puede que lo más conocido sea aquel papel de travesti que interpretó en Torrente 2, de Santiago Segura, con el que volvería a colaborar en otra entrega de la famosa saga. O quizás ese otro de enfermera psicópata que hizo en Cosmética terror (2017), dirigida por Fernando Simarro. Aunque ella decía que lo de tener ciertas dotes interpretativas le había sido de gran utilidad en distintos momentos de su trayectoria. Por ejemplo, cuando le ofrecieron hacer un montaje con Humberto Janeiro, padre del ex torero Jesulín de Ubrique. “Yo tenía que hacer como si fuera su novia... Estudié seis años para actriz con Penélope Cruz, ¡y para eso me ha servido!”. O cuando ha tenido que disimular sus ganas de cargarse a todos esos tertulianos televisivos que la ninguneaban por ser tan inocente y se referían a ella como una cabeza de chorlito. “Mi madre me dijo que no todo vale y que me llevaban a los programas para reírse de mí”, confesaría más tarde. “A mis padres no les gusta que en la tele sólo me enfoquen los pechos, o que me hablen mal. Lo de ‘tonta’ me lo dijo el otro día Kiko Matamoros. Es la imagen que creé. Sin embargo, en una revista me hicieron un test de inteligencia y tuve la máxima puntuación”.

Estrella de 'realities'

En 2003 formó parte del grupo Sex Bomb, que duró menos que un pastel en la puerta de una escuela por culpa de los celos y la rivalidad entre varios de sus miembros. “Malena [Gracia] y Sonia [Monroy] se peleaban porque las dos querían estar en medio para cantar”, contaría Yola, que hace poco resucitó el grupo junto a Sonia, con la que no para de hacer actuaciones. Aunque su faceta más exitosa ha sido la de concursante de realities: en 2003 ganó Hotel Glam, en 2011 conquistó Gran Hermano: El reencuentro, en 2016 llegó a la final de Supervivientes, y en 2020 volvió a llevarse el gato al agua en La casa fuerte, formando tándem con Leticia Sabater. Entre uno y otro, puso en Marbella un bar que funcionó muy bien, intentó hacerse con la alcaldía de esa localidad malagueña a través de un partido, el YIL (Yola Independiente Liberal), que prometía gimnasios en las playas y operaciones de pecho gratuitas, y se cansó de hacer bolos en discotecas que le pagaban un dineral por hablar y hacerse fotos con los asistentes.

Jesús Vazquez posa junto Yola Berrocal, Tamara y Dionio en la presentación de 'Hotel Glam'. / BALLESTEROS

Con todo lo mencionado, Yola fue añadiendo ceros a su cuenta corriente, que entre otras cosas le dio para comprarse una casa en Madrid y otra en Marbella. Hoy día tiene 54 años y dedica la mayor parte de su tiempo al deporte y a Yola Berrocal Management, la agencia de representación que creó en 2020 y que gestiona los asuntos de famosos como Coyote Dax, Las Mellis o Marlene Mourreau, entre otros. Al menos conoce bien la materia, puesto que al principio de su carrera era su hermana Rosa quien le llevaba todo, pero luego pasó a encargarse de sus propios contratos. "Antiguamente había muchísimos programas de televisión, era más difícil negociar", contaba hace poco en una entrevista en la que también explicó que lleva cinco años felizmente soltera. “Estoy muy tranquila, muy centrada en mi profesión. No tengo ganas de tener nada. Nunca he sido de acostarme con amigos. Siempre he apostado por el romanticismo. Me da igual que sea hombre o mujer. Soy sapiosexual. Pero ahora no quiero enamorarme porque sé que después viene el momento de sufrir y no quiero".