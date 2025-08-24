TRANSPORTE

Restablecida la Línea 1 de Metro de Madrid entre Buenos Aires y Villa de Vallecas tras una interrupción por asistencia sanitaria

El corte de la línea ha causado importantes molestias a los usuarios del suburbano, especialmente en el distrito de Puente de Vallecas, donde se concentra buena parte del tráfico de este tramo

Tren de Metro de Madrid.

Tren de Metro de Madrid. / COMUNIDAD DE MADRID / Europa Press

Javier Niño González

Madrid

Metro de Madrid ha informado que la circulación en la Línea 1 ya se encuentra completamente restablecida entre las estaciones de Buenos Aires y Villa de Vallecas, tras más de una hora de interrupción provocada por una incidencia de carácter sanitario.

El servicio se había visto afectado desde poco antes de las 12:30h, cuando el operador comunicó a través de sus canales oficiales que el tramo mencionado quedaba fuera de servicio, en ambos sentidos, debido a la atención de una emergencia médica. Inicialmente, se estimó que la resolución tardaría más de 30 minutos, aunque la situación se prolongó durante más de una hora.

Durante la interrupción, el resto de la Línea 1 continuó funcionando con normalidad. Metro informó que quienes necesitaban desplazarse en sentido Valdecarros podían hacerlo desde la estación de Villa de Vallecas, donde el servicio estaba operativo.

