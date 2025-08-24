SUCESO EN MADRID
Muere un motorista de 42 años al chocar contra un vehículo detenido en el arcén de la M-40
La Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación del siniestro
Un motorista de 42 años ha fallecido este sábado al colisionar contra un vehículo detenido en el arcén de la carretera M-40, según ha informado Emergencias Madrid a Europa Press.
Las mismas fuentes han precisado que el accidente de tráfico ha sucedido en el kilómetro 36 de la citada carretera. Hasta el lugar del suceso se han desplazado sanitarios del Samur-Protección Civil, que han confirmado el fallecimiento tras practicarle maniobras de reanimación cardiopulmonar.
La Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación del siniestro.
