SUCESO EN MADRID

Muere un motorista de 42 años al chocar contra un vehículo detenido en el arcén de la M-40

La Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación del siniestro

Muere un motorista de 42 años al chocar contra un vehículo detenido en el arcén de la M-40.

Muere un motorista de 42 años al chocar contra un vehículo detenido en el arcén de la M-40. / Emergencias 112 Madrid

Europa Press

Un motorista de 42 años ha fallecido este sábado al colisionar contra un vehículo detenido en el arcén de la carretera M-40, según ha informado Emergencias Madrid a Europa Press.

Las mismas fuentes han precisado que el accidente de tráfico ha sucedido en el kilómetro 36 de la citada carretera. Hasta el lugar del suceso se han desplazado sanitarios del Samur-Protección Civil, que han confirmado el fallecimiento tras practicarle maniobras de reanimación cardiopulmonar.

La Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación del siniestro.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. El edificio creado por los arquitectos de Cibeles que pasa desapercibido y que pudo albergar la Asamblea de Madrid
  2. Tras los pasos del 'próximo Soho' madrileño, entre Usera y San Fermín: 'Hay gente queriendo vender esa idea
  3. De Madrid a la capital de Estados Unidos: un estudio sostiene que Washington DC copió su diseño urbano de Aranjuez
  4. La piscina natural más original de España está en medio de un bosque de Madrid: ¿la conoces?
  5. El sur de Madrid se convertirá en un nodo logístico con dos nuevos macroparques próximos a la A-4 y la A-42
  6. El quiosco de Madrid que un vecino ha resucitado vendiendo vinilos: 'Lo que más triunfa es el rock
  7. Francis Bacon, el pintor que murió en Madrid mientras intentaba recuperar un antiguo amor
  8. Los viajes con el IMSERSO pierden enteros: así será el nuevo y polémico paquete de medidas

Muere un motorista de 42 años al chocar contra un vehículo detenido en el arcén de la M-40

Muere un motorista de 42 años al chocar contra un vehículo detenido en el arcén de la M-40

Los satélites revelan que los incendios dejan emisiones récord y convierten este verano en el más contaminante del siglo en Europa

Los satélites revelan que los incendios dejan emisiones récord y convierten este verano en el más contaminante del siglo en Europa

Última hora de los incendios en España | Un sábado de prudencia: nuevos desalojos y focos preocupantes

Última hora de los incendios en España | Un sábado de prudencia: nuevos desalojos y focos preocupantes

La ola de incendios llama a un cambio de estrategia: del fuego cero a la convivencia planificada

La ola de incendios llama a un cambio de estrategia: del fuego cero a la convivencia planificada

Guerra en Oriente Próximo, en directo: última hora del conflicto entre Israel y Gaza

Guerra en Oriente Próximo, en directo: última hora del conflicto entre Israel y Gaza

¿Qué pasará después con la superficie quemada? Los expertos recomiendan no reforestar

¿Qué pasará después con la superficie quemada? Los expertos recomiendan no reforestar

Madrid, lugar de peregrinación para el talento nacional: la capital acogió casi medio millón de contratos en 2024 procedentes de otras comunidades

Madrid, lugar de peregrinación para el talento nacional: la capital acogió casi medio millón de contratos en 2024 procedentes de otras comunidades

Sánchez prepara un septiembre repleto de medidas para volver a unir al bloque de investidura y aislar al PP junto a Vox

Sánchez prepara un septiembre repleto de medidas para volver a unir al bloque de investidura y aislar al PP junto a Vox